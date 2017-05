Grand Prix F1 de Monaco : superbe doublé Ferrari !

A Sebastien Vettel, la victoire à Monaco ! Prestigieux. Pour ce Grand Prix F1, hier dimanche, le public attendait un duel entre Sebastian Vettel (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Mais à l'issue des qualifications, c'est à un duel Ferrari-Ferrari entre Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen qu'il a pu assister. La raison? Une séance de qualifications désastreuse, pour Hamilton. Le Britannique est parti 13e sur la grille. Et sur le circuit monégasque une pole position est presque déjà un gage de victoire ou d'un accès sur le podium (selon les statistiques tous les "polemen" depuis 2004 ont fini dans le top 3).

Cette pole position hier, c'est Kimi Räikkönen qui l'avait conquise aux essais. Mais il l'aura perdu dans le jeu des arrêts au stand. Et c'est l'Allemand Sebastian Vettel qui l'a emporté, suivi du Finlandais Kimi Räikkönen, qui a peut être été victime d'une tactique d'écurie. En tout cas, un superbe doublé de Ferrari qui n'avait pas remporté Monaco depuis 2001 et n'avait pas réussi le doublé en Grand Prix depuis 2010. Sur le podium à la troisième place, Daniel Ricciardo (Red Bull). Quant à Lewis Hamilton, il limite les dégats en terminant à la 7ème place mais voit l'écart se creuser dans le championnat : Vettel compte désormais 25 points d'avance sur lui.