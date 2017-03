Grand projets cannois au MIPIM : le cap est mis à l'ouest

La ville du festival profite également du MIPIM pour dévoiler ses grands projets immobiliers. Technopôle Bastide Rouge, Cannes Cineum, Boccacabana ont pour ambition de transformer le quartier de La Bocca sur l'ouest cannois.

Il n'y a pas que Nice et Sophia Antipolis qui vont profiter du MIPIM pour présenter leurs projets immobiliers au monde entier. Cannes tient stand également. La ville du festival accueillera les visiteurs du salon et présentera, grâce à des visuels installés sur le stand et défilant sur un écran, la dynamique de son développement. Les projets présentés concernent des domaines variés touchant à la qualité de vie, à l’attractivité et au dynamisme de la ville. Voici ce que Cannes met en avant face aux professionnels de l’immobilier venus du monde entier.

- Le Technopôle Bastide Rouge. Déjà engagé à l'ouest de la ville dans le quartier de La Bocca avec CréaCannes, la pépinière d'entreprises, le projet regroupe un campus universitaire (1.000 étudiants), une cité des entreprises, une cafétéria et une résidente étudiante. Avec ce programme, la municipalité a pour ambition de transformer la ville et de lui conférer une attractivité nouvelle en direction des familles, de la jeunesse et des nouveaux entrepreneurs.

- Cannes Cineum. Le projet, longtemps attendu, a été finalisé dans sa conception il y a deux ans. Le multiplexe, avec une ligne très futuriste signée Rudy Ricciotti (le concepteur du MUCEM à Marseille), sera intégré au projet de technopôle Bastide rouge (2426 fauteuils et 12 salles). Cannes en attend un facteur d'attractivité majeur pour l'ouest de la ville.

- Boccacabana. Nice à sa Prom', Cannes sa Croisette, Boccacabana aura lui aussi sa grande promenade. Ce projet d’envergure apporte une vision conviviale, esthétique et pratique des 5,2 kilomètres de littoral boccassien Il amènera des espaces de promenade élargis, agrémentés de nombreux espaces verts, d’aires de repos, de jeu ou de sport pour toute la famille, et vise une circulation apaisée, un stationnement et une desserte repensés pour plus d’accessibilité et de sécurité.

- Le quartier de la République. C'est un quartier qui a été particulièrement touché par les inondations catastrophiques du 3 octobre 2015. Ce secteur entièrement rénové bénéficie d'une très forte implication de la ville avec de nombreux projets en cours dont notamment l'aménagement d'une médiathèque, au cœur du quartier, qui sera ouverte au public courant mars 2017.