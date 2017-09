Grasse accueille les Rencontres Economiques Territoriales

Réunissant élus et chefs d'entreprise, les 3èmes Rencontres Economiques Territoriales auront lieu au Palais des Congrès de Grasse, lundi 2 octobre à 9 heures. Trois thématiques seront abordées : le projet de territoire de la CAPG (Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse); la politique intercommunale du tourisme et impact de la loi NOTRe; l'innovation économique dans le territoire. Ces rencontres sont organisées par la CCI Nice Côte d'Azur et l'UPE06, représentées par leurs présidents, respectivement Jean-Pierre Savarino et Philippe Renaudi, avec la participation de Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la CAPG, Loïc Dombreval et Michèle Tabarot, députés.