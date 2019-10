Grasse Biotech : optimiser la com d'une entreprise high tech

"Quelles sont les clés pour optimiser la communication d’une entreprise technologique ?" : c'est le thème du prochain AfterWork de Grasse Biotech qui sera animé par Couleur Velvet jeudi 17 octobre de 17h30 à 19h30 dans la salle "Phosphore" de l'Hôtel d'entreprises scientifiques, sis Parc d'activités ArômaGrasse à Grasse. Quel que soit son secteur d’activité, une entreprise nécessite une communication forte, différenciante, pour se développer sur un marché toujours compliqué ou bien pour donner confiance aux investisseurs.

Mais avec une R&D et des enjeux très élevés, il est encore plus difficile pour les entreprises technologiques de satisfaire à une image de marque efficace. Cette conférence abordera les points essentiels pour optimiser le temps alloué à la communication et ses résultats.