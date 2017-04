Grasse : focus sur la ZAC Martelly à l'AG des entrepreneurs

L'Assemblée Générale du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse que préside Jacques Pain aura lieu demain, jeudi 6 avril à 11 heures, à l'Espace Jacques Louis Lions à Grasse (4 Traverse Dupont). La réunion, en présence du maire et président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse Jérôme Viaud, sera consacrée aux traditionnelles présentations des comptes de l’exercice et des activités de l'année écoulée. Elle permettra aussi d'aborder le plan d'action de 2017 d'un club très impliqué dans la vie du territoire et dans le bien-être au travail.

En particulier, un focus sera fait sur la future ZAC Martelly, un quartier en pleine restructuration au nord-est de la vieille ville. Le Club des Entrepreneurs a travaillé sur la création d'une halle du goût qui sera insérée dans le projet de Bouygues Immobilier. Les entrepreneurs du pays de Grasse se sont engagés également dans l'opération "Rose Caresse" dont la 5ème édition aura lieu le 14 mai prochain dans les jardins du MIP à Mouans-Sartoux. Cette opération de solidarité contre le cancer, qui a permis de récolter l'an dernier de récolter près de 50.000 euros, a acquis désormais une notoriété nationale. Le Centre Hospitalier de Grasse a ainsi été reconnu comme hôpital pilote avec 5,5 jours de soins offerts par semaine aux malades atteints du cancer mais également d'autres pathologies graves (4 jours de socio-esthéticienne et 1,5 jours de réflexologie plantaire).