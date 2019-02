Grasse : Fragonard lance un cycle de conférences olfactives

Destiné aux amateurs, passionnés ou curieux qui souhaitent découvrir le monde du parfum autour de thématiques diverses La Maison Fragonard lance à Grasse un cycle de conférences olfactives. La première sera donnée jeudi 28 février à 18h30 à 20 heures à la Fabrique des fleurs (Les 4 chemins, 17 route de Cannes à Grasse) sur le thème "Parfums antiques : de l'archéologie à la chimie". Elle sera animée par Xavier Fernandez, Docteur en sciences mention chimie, directeur de master, professeur des universités, qui exerce son activité de chercheur à l’Institut de Chimie de Nice.

Dans l’Antiquité, les parfums jouent un rôle essentiel dans la vie religieuse et profane. Ils sont réalisés à partir d’huiles végétales (ben, sésame, raifort, amande, olive) et par extraction de matières premières odorantes (plantes à parfum, fleurs, gommes-résines, épices…). Dans le cadre de nouvelles découvertes archéologiques sur les sites de Délos (en Grèce), Paestum, Herculanum et Pompéi (en Italie) la reconstitution des parfums antiques a été étudiée. Comment étaient-ils fabriqués ? Quelles notes olfactives les caractérisaient ? Quelle est leur composition chimique ? Le projet SEPLASIA (du nom de la place de Capoue où les parfumeurs fabriquaient et vendaient leurs parfums) mené par des chimistes et des archéologues vise à répondre à ces questions.

Xavier Fernandez a signé et cosigné plus de 140 publications scientifiques dans le domaine des arômes et parfums, l’étude des plantes à parfums et l’histoire de la parfumerie, 4 brevets d’invention et 5 ouvrages, "L’herbier parfumé", "Chimie des huiles essentielles : entre traditions et innovations", "Huiles essentielles : vertus et applications", "Eaux florales et hydrolats : vertus et applications" et "Parfums antiques : de l’archéologue au chimiste".