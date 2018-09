Grasse inaugure un nouveau Master en Management pour la parfumerie

Avec Grasse Campus, le pays de Grasse a mis une nouvelle structure au service d'une de ses ambitions : développer l'enseignement supérieur lié à l'industrie des parfums et accueillir 500 étudiants post-bac supplémentaires d'ici 2023. C'est dans ce contexte que sera inauguré demain mercredi à l'Espace Louis Lions un nouveau "Master of Science in Management of the Flavour and Fragance Industry", co-construit par l'Université Côte d'Azur avec l'EDHEC.

Grasse inaugure demain mercredi 12 septembre à 15h30 à l'Espace Jacques-Louis Lions son Master of Science in Management of the Flavour and Fragance Industry. Depuis 7 ans, dans l’Espace Jacques Louis Lions la ville accueillait déjà le Master FOQUAL qui a formé de nombreux étudiants aux savoir-faire liés au parfums et aux arômes. Co-construit au sein de l’Université Côte d’Azur par l’Université Nice Sophia-Antipolis et l’EDHEC Business School, ce nouveau master est un enfant de l'IDEX Jedi, le label Initiative d'Excellence obtenu par UCA. Il s'agit d'une formation pluridisciplinaire enseignée en anglais et qui accueille pour cette rentrée 18 étudiants venus du monde entier. (Photo : l'ancienne usine Roure où est installé l'Espace Jacques Louis Lions abrite déjà le master FOQUAL ainsi que la pépinière InnovaGrasse).

Le Pays de Grasse, est-il souligné à cette occasion, a fait de l’enseignement supérieur un axe majeur de sa stratégie du développement territorial. D'autant plus que le tissu entrepreneurial et l’industrie des parfums et arômes demandent des candidats issus de formations d’excellence et que les habitants sont en attente d’offres et de parcours post-bac diversifiés. Avec actuellement près de 300 étudiants dans les formations post-bac, la communauté d'agglomération vise aussi d’ici à 2023, 500 étudiants supplémentaires.

Pour porter cette ambition, un nouveau service a été créé : "Grasse Campus", un campus territorial multisite. Véritable levier en faveur du développement de l'enseignement supérieur, il facilite l’implantation de nouvelles offres de formation, permet l’accès à des formations de qualité, apporte des solutions de logement étudiants ou encore dynamise la vie étudiante. Grasse Campus est constitué de trois dispositifs :

Grasse Campus Académy qui assure les relations avec les universités, les Etablissements supérieurs, les laboratoires de recherche,

qui assure les relations avec les universités, les Etablissements supérieurs, les laboratoires de recherche, Grasse Campus Housing qui a pour mission l’assistance au logement étudiant,

qui a pour mission l’assistance au logement étudiant, Grasse Campus Life, facilitateur de la vie quotidienne des étudiants avec notamment l’organisation d’événements festifs ou encore de rencontres universitaires.

Après l'ouverture de ce Master, d’autres formations vont suivre. Dès le 1er octobre, c’est l’Ecole Supérieure du parfum qui sera accueillie dans le centre-ville de Grasse, avec le lancement d’un Bachelor autour des métiers de la parfumerie puis, dans le prolongement, la création d’un cursus en 5 ans autour des métiers de la parfumerie avec une spécialisation en aromathérapie et phytothérapie. D’autres écoles prestigieuses arriveront en 2019 avec des formations autour du management et de l’ingénierie.