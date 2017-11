Grasse : Initiative Terres d'Azur lance un Prêt d'Honneur Innovation

Pour lancer le Prêt d'Honneur Innovation, son nouvel outil, l'association Initiative Terres d'Azur organise une soirée sur le thème de l'innovation, l'#InnovaNight mercredi 29 novembre à partir de 18h30 dans ses nouveaux locaux, Espace Jacques Louis Lions (4 traverse Dupont) à Grasse. Plus de 300 élus, partenaires et chefs d'entreprises sont attendus afin de découvrir ce nouvel outil financier qui est mis au service des entrepreneurs du territoire. Il s'agit d'un dispositif d’accompagnement et un fond de prêt spécifique destiné à aider les petites et très petites entreprises. La soirée sera ponctuée de témoignages.