Grasse : la Fête des Voisins au travail prend de l'ampleur

Pour sa 4ème édition, la Fête des Voisins au travail prend de l'ampleur au Pays de Grasse. Le jeudi 5 octobre de 12 à 14 heures, c'est sur six zones d'activité que sont invités à se rassembler voisins de bureaux et d'entreprises de la région grassoise. Initié par le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, en coopération avec la Communauté d’agglomération, l’atelier Entreprises & Convivialité du Club se charge d'organiser cet événement national qui se trouve ainsi relayé dans les Alpes-Maritimes exclusivement sur le Pays de Grasse. Un événement qui colle bien avec la réflexion autour du bien-être au travail que mènent les chefs d’entreprises et les salariés regroupés dans cet atelier.

Tous les actifs du territoire sont ainsi invités à se retrouver le temps d’un déjeuner convivial proche de leur lieu de travail. Chacun est invité à venir avec un plat à partager jeudi 5 octobre de 12 à 14 heures sur une des six zones participantes :

Le Parc d’activités du Carré-Marigarde (23, route de la Marigarde à Grasse)

Le Parc d’activités Saint-Marc (123 Chemin de St-Marc à Grasse)

La Pépinière Innovagrasse (4 Traverse Dupont à Grasse)

Le Parc d’activités Les Bois de Grasse (Zone de détente, avenue Louison Bobet à Grasse)

Le Parc d’activités de Picourenc (Chemin des Maures et des Adrets à Peymeinade)

Le Parc d’activités du Pilon (dernier rond-point à Saint-Vallier-de-Thiey)

Les pré-inscriptions se font en ligne sur www.club-entrepreneurs-grasse.com