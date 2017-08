Grasse : le Cube réceptions se dote d'une identité olfactive

Situé dans la zone d’activité des Bois de Grasse et entouré par les plus grands parfumeurs grassois, le Cube réceptions (espaces de réception et centre d’affaires) vient tout naturellement de se doter d'une identité olfactive comme d'autres entreprises jouent à fond l'identité visuelle. Baptisée "Pinède des Bois de Grasse", elle tient dans un parfum d'ambiance chargé de véhiculer les valeurs de l'entreprise tout en faisant écho à la capitale mondiale de la parfumerie. Créé par l'un des parfumeurs de renom grassois, ce parfum est diffusé dans les salons du Cube Réceptions ainsi que dans le centre d'affaires Le Cube Business et invite au voyage dans le Pays de Grasse.

Comme cela est dit très poétiquement, "Pinède du Bois de Grasse", "apaise par son contraste entre fraîcheur et chaleur", "vivifie avec des notes d'herbes aromatiques comme le thym, le romarin, l'armoise, le lentisque et le côté épicé de la cardamone." Son cœur "dévoile des notes chaleureuses et rassurantes alliant l'encens, l'immortelle, la cannelle et la muscade délicatement adouci par la lavande"…Autant d'essences qui font écho aux noms des différents espaces du Cube comme Vétiver, Jasmin, Néroli, Ylang Ylang et vous ouvrent les portes du monde du parfum.