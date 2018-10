Grasse : l'ECAM-EPMI, une école d'ingénieurs au pays du parfum

Grasse Campus accélère et annonce l'arrivée d'une école d'ingénieurs. L'ECAM-EPMI s'installera à partir de la rentrée 2019 avec à l'horizon 2025 l'objectif d'un effectif de 200 étudiants sur la thématique Energies/ Ville du Futur. Pour Grasse, qui vise 500 étudiants supplémentaires d'ici 3 à 5 ans (250 actuellement), l'accueil d'une nouvelle population universitaire est aussi un moyen de rajeunir et revitaliser son centre ancien.

Un nouveau "Master of Science in Management of the Flavour and Fragance Industry", co-construit par l'Université Côte d'Azur avec l'EDHEC inauguré en septembre, l'ouverture officielle de l'Ecole supérieure du parfum de Paris dans le centre ancien célébrée le 1er octobre et cette semaine l'annonce de l'implantation à la rentrée 2019 d'une école d’ingénieurs (l'ECAM-EPMI) : Grasse s'engage concrètement sur le chemin de l'enseignement supérieur. Portée par la structure Grasse Campus, cette stratégie a été lancée par le maire et président de la communauté Pays de Grasse, Jérôme Viaud. (Sur la photo, de gauche à droite, Moumen Darcherif, directeur général de l'ECAM-EPMI, Jérôme Viaud, maire et président du Pays de Grasse et Dominique Bourret, adjointe de la vie scolaire à Grasse).

Pour Jérôme Viaud, il s'agit bien entendu de renforcer le pôle universitaire grassois. Mais au-delà, en faisant venir des étudiants (il est envisagé 500 étudiants supplémentaires dans les trois à quatre ans dans une ville qui en compte déjà autour de 250), Grasse vise à rajeunir et revitaliser son centre ancien, magnifique mais très dégradé. L'un des rôles d'ailleurs de Grasse Campus, c'est d'assurer le logement des étudiants qui viendront en incitant les propriétaires du centre-ville à rénover et à louer par son intermédiaire. Grasse Campus a par ailleurs pour rôle également d'animer une vie étudiante, encore inexistante en faisant un lien avec les structures et associations qui existent déjà et en suscitant des créations d'événements.

Parallèlement, la ville qui figure parmi les 222 villes moyennes lauréates du programme national "Action Cœur de ville" (une enveloppe de 5 milliards d'euros sur les cinq prochaines années) a engagé des opérations d'aménagement d'envergure comme avec la ZAC Martelly, de création d'une médiathèque (elle prend tout son sens dans l'animation d'une vie culturelle estudiantine), de requalification d'îlots (Nègre, Placette et Roustan), ou encore, autre projet emblématique, le réaménagement de l'ancien Palais de justice qui sera l'un des éléments essentiels du campus multisite grassois.

L'implantation d'une école d'ingénieurs au pays du parfum rentre en plein dans cette stratégie globale. L'arrivée se fera en plusieurs temps comme l'a noté Moumen Darcherif, directeur général d'ECAM-EPMI. A la rentrée 2019 sera ouverte une première classe préparatoire intégrée d'une vingtaine d'étudiants. D’ici 2025, l’antenne d’ECAM-EPMI à Grasse prévoit d’accueillir 200 étudiants répartis comme suit : deux années de classes préparatoires intégrées pour des bacheliers scientifiques, trois années de formation d’ingénieur en apprentissage et une 3e année d’ingénieur en formation initiale sur la thématique spécifique Energies/ Ville du Futur. L'implantation exacte de l'école n'a pas encore été arrêtée. Mais l'ECAM-EPMI a des locaux en vue dans le centre ancien et c'est là qu'elle a décidé de s'installer.