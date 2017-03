Grasse : les Journées Européennes des Métiers d’Art seront au parfum

A Grasse, les Journées Européennes des Métiers d’Art qui reviennent les 1 et 2 avril 2017 autour du thème fédérateur "savoir(-)faire du lien" se mettent au parfum à travers deux événements au Musée International de la Parfumerie et aux Jardins du MIP. Ainsi, samedi 1er avril à 15 heures au Musée International de la parfumerie, avec "Form....idablement parfumé" sera présenté un projet réalisé par la classe de 1ère du Lycée Léonard de Vinci d’Antibes. A partir des odeurs et de l’expression du ressenti de chacun, 36 élèves ont réalisé un travail personnel de mise en forme : création d’une forme abstraite en volume avec travail de recherche poussé sur la texture, la densité, le poids, la couleur… Ce rendez-vous propose une visite olfactive de leurs créations. Il sera suivi d’un café-rencontre mené par les élèves avec l’enseignante d’Arts Appliqués, Laurence Guillaume.

Dimanche 2 avril à 14h30, au Jardins du Musée International de la Parfumerie à Mouans-Sartoux (979 chemin des Gourettes), "Jardins fragrances naturelles" proposera une rencontre avec Cyril Caminotto, concepteur paysagiste, lauréat du concours Festival des Jardins de la Côte d’Azur accompagné par Kitty Shpirer (créatrice de parfums).

Son Jardin éphémère sera présenté à la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard du 1er avril – 1er mai 2017. Ce jardin a été imaginé pour la ville de Grasse. Il met en scène le savoir-faire du parfumeur et son lien si étroit avec le règne végétal. L’éveil des sens s’applique ici à celui de l’odorat, à travers la mise en scène et les végétaux odorants choisis, mais également à celui de la vue par le positionnement de l’Homme en tant que simple spectateur, et non plus compositeur. Cette manifestation sera l'occasion de découvrir le parcours de Cyril Caminotto puis de se balader dans les Jardins du MIP pour découvrir les plantes qui éveillent son imagination. Kitty Shpirer apportera une touche parfumée à son discours.