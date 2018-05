Grasse : NissActive de nouveau distinguée au Golden Trophy

Spécialisée dans ingrédients cosmétiques innovants à partir de matières premières naturelles, la start-up de la pépinière InnovaGrasse a remporté le 2ème Prix du concours Golden Trophy. Une distinction qui s'ajoute au 1er prix du concours Création d’Entreprise et Insertion Professionnelle de la Fondation Unice/UCA et au récent prix national du concours Oui à l’industrie.

La start-up étudiante grassoise, NissActive de nouveau primée. Fondée en octobre 2017, cette jeune société qui développe des ingrédients cosmétiques innovants à partir de matières premières naturelles d’origine méditerranéenne a remporté le 2ème Prix du concours Golden Trophy décerné en avril à Marseille. Dans les derniers mois, NissActive avait déjà été distinguée par 1er prix lors du concours Création d’Entreprise et Insertion Professionnelle de la Fondation Unice/UCA en décembre 2017 et le 2nd prix du concours Oui à l’industrie organisé par l’Institut de la Réindustrialisation en mars 2018.

Le Golden Trophy a pour objectif de challenger les étudiants de la région PACA au travers d’une compétition de pitchs et de découvrir de potentiels talents. Après une première étape de pré-sélection devant un jury à Aix-en-Provence, Marseille et Nice, seuls trois dossiers avaient été sélectionnés par ville. Les 9 finalistes s'étaient alors affrontés le soir de la Grande Finale en pitchant chacun leur tour devant un jury composé d’entrepreneurs et d’investisseurs de la région. Ce concours est organisé par Sud Startups et PFactory en partenariat avec Air France, Aix-Marseille French Tech, Pôles Pépite PACA Est et Ouest, Prépite PACA, BrandSilver, Sundesk, CEPAC, CCI Marseille Provence, Repaire des 1000, Repaire du Vieux Port, Mood Messenger et Provence Création d’Entreprises.

NissActive a été créée par Hortense Plainfossé, ingénieur chimiste diplômée de l’ENSIACET et titulaire d’un Master 2 Recherche en Génie des Procédés et de l’Environnement de l’Université Paul Sabatier, actuellement en deuxième année de doctorat à l’Institut de Chimie de Nice (Université Nice Sophia Antipolis). La start-up propose aux sociétés de formulation des ingrédients cosmétiques innovants développés à partir de matières premières naturelles d’origine méditerranéenne. Implantée au sein de la pépinière InnovaGrasse, elle bénéficie ainsi d’une situation privilégiée au cœur des domaines de la parfumerie, de la cosmétique et des extraits naturels. Elle est soutenue par les Laboratoires JYTA et jouit de son partenariat avec la recherche publique, et notamment avec les laboratoires de recherche de l’ICN et du Master FOQUAL. Deux ingrédients cosmétiques naturels vont être commercialisés d’ici fin 2018, et un troisième fait l’objet d’un brevet.