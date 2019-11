Grasse : quand le parfum se met à l'IA et au Big Data

A l'heure où s'ouvre une nouvelle ère industrielles avec le digital, le parfum ne veut pas manquer cette révolution. Le 3ème congrès du Pôle PASS mardi 26 novembre au Palais des congrès de Grasse joue à fond l'innovation en jouant les nouvelles technologies, l'Intelligence Artificielle et le Big Data pour revisiter tous les niveaux de la chaîne de la valeur, de l'agriculture soutenable de la fleur à parfum, jusqu'à la mise sur le marché de produits cosmétiques et parfumés

De la fleur jusqu'au parfum avec l'aide des nouvelles technologies, de l'Intelligence artificielle et du Big Data : c'est le thème central du congrès international du pôle PASS (Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs) qui se tient au Palais des Congrès de Grasse, demain mardi 26 novembre, de 8h30 à 17 heures. Ce congrès, qui en est à sa troisième édition, se positionne comme le premier associant les savoir-faire, la créativité et l’innovation dans l’industrie de la parfumerie. Il propose une vision originale et unique de l’industrie de la parfumerie abordée à tous les niveaux de sa chaine de valeur et dans ses diverses applications : depuis l’agriculture soutenable de la plante à parfum jusqu’à la mise sur le marché de produits cosmétiques et parfumés.

Nouvelles générations de nez électronique, prédiction des émotions...

Alors que l’intelligence artificielle, le traitement de l’information et le big data ouvrent une nouvelle ère industrielle, le pôle PASS tient à poser une question centrale pour tout le secteur : quels seront les impacts de ces technologies sur l’industrie de la parfumerie qui associe aussi étroitement savoir-faire et haute technicité pour adresser la mémoire intime de chacun ? Pendant toute une journée, experts, chercheurs, parfumeurs et leaders mondiaux de l’industrie présenteront leurs visions et innovations liées aux nouvelles technologies.

Cela va de l’utilisation des drones pour la culture des plantes à parfum, jusqu'à l'apport de l'IA pour prédire les émotions ou la synthèse d’ingrédients chimiques odorants en passant par les logiciels de traitement de données et de simulation pour l’identification botanique ou le design de nouveaux solvants par ordinateur pour l’extraction de matières premières. Un champ très vaste.

Quelques titres de conférences viennent illustrer ce programme : utilisation des drones pour la culture des plantes à parfum; applications innovantes des huiles essentielles; décrypter le code des odeurs; les nouvelles générations de nez électroniques; mesure et prédiction des émotions avec des modèles numériques; Parfums, Emotions & Big Data...

La dernière conférence du jour apportera un témoignage : fondateur de Perfumist, Frédéric Besson parlera de son application qui permet à un client de trouver dans la multitude, le bon parfum qui lui convient. Une table ronde qui ouvrira le débat avec les experts mettra fin à cette troisième édition résolument placée sous l'angle de la technologie et du traitement de l'information.