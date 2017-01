Grasse : un festival méditerranéen de l'improvisation théâtrale

Si vous avez aimé le spectacle "ça matche!" présenté au Théâtre de Grasse (TDG) en mai dernier, vous allez apprécier le Festival méditerranéen d’improvisation théâtrale. Il a lieu à Grasse, dans le même théâtre, du mardi 17 au dimanche 22 janvier. Après deux années riches en événements (spectacles, stages, rencontres, etc.), ce festival est le point d’orgue du projet Babel Impro Méditerranée et du partenariat entre le Théâtre de Grasse et la compagnie Combats Absurdes. A cette occasion, le TDG offre une nouvelle opportunité d'apprécier pendant la semaine les prouesses de la troupe Combats Absurdes et de ses compagnies associées et de se laisser surprendre.

Evénement inédit, le festival regroupe huit spectacles, plus de vingt comédiens-improvisateurs venant des cinq pays à l’honneur du projet (Espagne, Italie, Maroc, Israël et France) et une clôture en musiques méditerranéennes ! Il donne l'occasion de découvrir des créations improvisées multilingues, compréhensibles par tous avec Tandem et Tchatche, en langues étrangères avec Microscopera et Tennis, en français de la cie Combats Absurdes avec Linéa et Déplacés, ou encore une création improvisée arabo-israélienne en arabe, hébreu, anglais et français avec Saha, mais aussi des scènes ouvertes et une clôture en musique.