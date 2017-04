Grasse : un label "Qualité Tourisme" pour le parfumeur Fragonard

La Maison Fragonard a reçu son label "Qualité Tourisme" pour ses 3 établissements (l’Usine Laboratoire à Eze, l’usine Historique et l’Usine des Fleurs à Grasse). Un label qui vient souligner l'excellence de l'accueil d'un parfumeur grassois historique, devenu leader français de la visite d'usine avec un million de visiteurs par an.

Allier fabrication de parfum et tourisme, c'est dans l'ADN de Fragonard, à Grasse. La célèbre maison de parfum, qui a fêté ses 90 ans l'an dernier, pratique la visite touristique de ses usines depuis plus de 50 ans. Une activité qu'elle mène à grande échelle, avec beaucoup de professionnalisme, et qui lui vaut, avec un million de visiteurs annuels, une place de leader français depuis quelques années dans le domaine de la visite d'usine. C'est dire que le label Qualité Tourisme qui lui a été remis hier soir dans son usine grassoise pour ses 3 établissements (l’Usine Laboratoire à Eze, l’usine Historique et l’Usine des Fleurs à Grasse), n'est pas usurpé. (Sur la photo ci-dessus, lors de la remise du label, au premier plan à droite Françoise -née Costa- et Henry Fabre, respectivement directeur général de la Maison Fragonard et directeur de la parfumerie Fragonard)

Seul label d’Etat attribué aux professionnels du tourisme pour l’excellence de leur accueil et de leurs prestations orientés satisfaction client, il vient saluer un travail de fonds. Cela autant dans la façon dont sont organisées les visites dans un établissement qui est toujours en production, que dans l'accueil des touristes internationaux avec quelque 9 langues pratiquées par ses hôtesses ou encore dans la diversité et la qualité des pièces présentées.

L'intérêt de ce concept de visite d'entreprise ? Faire plaisir au client et s'assurer des ventes directes. Henry Fabre, directeur de la parfumerie Fragonard, l'a rappelé. "D'une part, les gens ont besoin d'expérience. C'est ce que nous leur offrons. De notre côté, nous pouvons ainsi rester très près de nos clients. Nous créons nos parfums ici, nous les fabriquons dans nos trois usines sur la Côte d'Azur et nous les vendons directement lors des visites. Nous savons immédiatement si un produit fonctionne ou pas."

Le concept plait d'autant plus que les visites sont gratuites et ne sont pas assorties d'obligation d'achat. En témoignent les avis postés sur Tripadvisor. Il y en a près de mille. Pour les plus récents : "Visite de l'usine très intéressante. Nous avons pu y voir la mise en flacons, la découpe des savons et un petit jeu nous a permis de reconnaître quelques senteurs, mais il y a encore beaucoup de travail avant que nous ne devenions "nez"; "Super parfums ! Vente de parfums (tenue 8h), d'eau de parfums (tenue 6h), eau de toilette hommes et femmes. Fragrance unique et de haute qualité. Possibilité de visiter le petit musée sur place." Ou encore : "la visite de la parfumerie est gratuite et le guide vous donne tambour battant tous les éléments de base pour comprendre et susciter l'envie d'acheter évidemment. Vous voyez le laboratoire, la savonnerie."

Bien mérité pour une entreprise qui participe à la renommée de Grasse et de toute la Côte d'Azur, ce label "Qualité Tourisme" a été remis à Françoise Fabre, Directeur Général de la Maison Fragonard, en présence de Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, de Jennifer Salles Barbosa, présidente de la Commission Tourisme du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI Nice Côte d'Azur, organisme qui se charge de l'accompagnement dans les démarches qualité et les engagements nécessaires à l'obtention du label, et des professionnels azuréens du tourisme et de la parfumerie.

La savonnerie se visite dans la journée alors qu'elle est en pleine activité.