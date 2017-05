Grasse : une marque collective lancée autour des savoir-faire de la capitale mondiale des parfums

Une nouvelle initiative du Club des Entrepreneurs de Grasse via son atelier Parfums et Arômes: le lancement de la première marque collective de dimension internationale destinée aux professionnels de la filière arômes/parfums/saveurs/senteurs. Ce lancement aura lieu le jeudi 1er juin à 18h30 à l'Espace Jacques Louis Lions avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. A cette occasion seront dévoilés le nom, le logo et tout le potentiel que l'opération recèle pour les entreprises et le rayonnement d'un écosystème unique et mondialement connu.

La marque rassemble ainsi les savoir-faire d’excellence du Pays grassois. Elle s’adresse à tous les professionnels de l’écosystème depuis la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en passant par l’expertise, la maîtrise et la fabrication des produits aromatiques naturels, la connaissance des produits de synthèse, la création de parfums et d’arômes, et aussi l’approvisionnement, la logistique et l’équipement, l’emballage, le packaging et le conditionnement, la création du produit fini jusqu’à l’enseignement et la recherche.

Cette marque collective a pour ambition de dynamiser le territoire, défendre et faire rayonner l’expertise unique de cette filière sur le plan national et international et permettre ainsi aux professionnels du territoire de mieux relever les défis du XXIème siècle, explique le club des entrepreneurs qui a planché deux ans sur la question. L’adhésion passe par le respect de trois engagements forts qui constituent l'ADN de la marque : la localisation au sein du Pays de Grasse (périmètre historique de l’industrie aromatique et de la culture des plantes à parfum), la contribution à l’amélioration continue et au rayonnement des savoir-faire ainsi que le soutien à la production de plantes à parfum.

A ce jour, 13 membres ont déjà adhéré représentant les différents domaines de savoir-faire de la filière. Il sera possible de les rencontrer lors de la soirée de lancement de jeudi.