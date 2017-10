Grève des fonctionnaires : des perturbations dans les transports

Des perturbations sont à attendre demain mardi 10 octobre dans les transports mais également dans les crêches, garderies, écoles, hôpitaux en raison d'un mouvement de grève dans la fonction publique contre la réforme de la loi du Travail. Les fonctionnaires dénoncent entre autres les suppressions de postes (120.000 programmés) ainsi que le gel du point d'indice et le rétablissement d'un jour de carence. Les transports pourraient être plus particulièrement touchés. Ainsi la Sncf annonce qu'en raison du mouvement d'aujourd'hui lundi 19 heures jusqu'à mercredi 11 octobre 8 heures, la circulation des trains sera perturbée toute la journée de mardi sur les lignes Les Arcs – Vintimille et Nice - Breil – Tende. Toutes les informations sont données sur la page grève du site : https://www.ter.sncf.com/paca/horaires/info-trafic-greve-sncf-ter

L'aéroport Nice Côte d'Azur devrait être également touché. Alors que les contrôleurs aériens ont été appelés à participer au mouvement social de la fonction publique, la DGAC, en prévision de cette action, a demandé aux compagnies aériennes de supprimer 30% de leurs vols demain mardi. Cela sur Nice mais également sur Paris-CDG, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Il est également à noter pour cette journée de grève, une manifestation à Nice. Elle débutera à 10 heures avec un rassemblement fixé place Masséna.