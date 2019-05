Growth Hacking Day à Nice : le RDV des "hackeurs de croissance"

Nice s'inscrit dans le Growth Hacking Day qui aura lieu le 23 mai prochain. Il s'agit d'un événement national organisé dans 13 villes de France, à l'occasion du 2ème anniversaire de la création du groupe Growth Hacking France sur Slack, communauté qui compte désormais plus de 1.700 membres. En France ainsi, 13 événements distincts, à Bordeaux, Brest, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulon et Toulouse se tiendront le même jour autour de la thématique "Growth Hacking, Bullshit or not ?". Au programme, des échanges autour des fondamentaux du GH, des usecases, des bonnes pratiques... et des bières !

Sur la Côte, le relais a été assuré par Sophie Gironi, fondatrice de Bleek.in et ancienne responsable de la communication de Gandi. Le rendez-vous a été donné lé 23 mai, de 18h30 à 21h30, à Epitech Nice, 13, rue Saint-François de Paule. Ce sera l'occasion de réunir les membres niçois de la communauté, de faire le point sur l'état du Growth Hacking en France, d'en reposer collectivement une définition et d'impulser le mouvement dans les régions.

A noter qu'il ne s'agit pas de "hacking" au sens de piratage de systèmes informatiques. Le Growth Hacking, apparu récemment, représente un vrai métier à la croisée du marketing et de la technologie, visant à "hacker" la croissance. Il se place au service d'une start-up ou d'une entreprise qui a besoin de croître très vite et de passer à une échelle supérieure. Les Growth Hackers sont toujours à la recherche des technologies les plus innovantes, dont la gamme va jusqu'à l'IA. Une soixantaine de participants sont attendus jeudi prochain à Nice.