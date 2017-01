Guillaume Pertinant : de l'inefficacité des contrôles d'arrêt maladie

La contre visite médicale est-elle efficace pour lutter contre les salariés peu scrupuleux qui jouent de l'arrêt maladie pour prolonger leurs vacances ou faire des travaux dans leur maison? Guillaume Pertinant, fondateur de Havasu, spécialiste Analytique RH à Sophia Antipolis, estime que non dans une tribune sur ce sujet controversé et médiatique. En revanche, la démarche analytique RH peut, selon lui, apporter une sérieuse contribution. Voici son texte.

"Le contrôle indifférencié des arrêts maladie est une erreur" : c'est le titre que Guillaume Pertinant a retenu pour cet avis d'expert. Et d'expliquer pourquoi il s'agit d'une erreur. "Les vifs échanges concernant l'absentéisme dans les entreprises ou sur les forums internet se ramènent souvent au sujet polémique de l'absentéisme comportemental, ou injustifié. Ce dernier serait d'ampleur importante, porté par la génération Y, de nombreux fonctionnaires et certains salariés peu scrupuleux qui préféreraient dédier une partie de leur temps à la pêche, la chasse ou la construction de leur maison plutôt qu'à leur travail.

Sur la base de ces perceptions et dans l'urgence d'agir, certains gestionnaires dépourvus d'alternatives se tournent vers une solution controversée : le contrôle des arrêts maladie.

Après plusieurs années de recul, il est possible de tirer un bilan de ce dispositif. Il n'est guère flatteur en réalité, et de nombreuses expériences sur le terrain ont montré ses sérieuses limites. Ces contrôles sont coûteux et peu appréciés des personnes contrôlées. Ils sont surtout peu efficaces, voire contre productifs quand ils désengagent des salariés effectivement souffrants. L'inefficacité des contrôles des arrêts de travail tient à une raison simple : les critères qui les déclenchent sont imprécis. Le "risque" d'absence comportemental est généralement évalué sur la seule base de la durée de l'arrêt. Beaucoup contrôlent prioritairement les arrêts longs (ce sont les plus coûteux), dont la probabilité d'être injustifiés est pourtant faible. Le dispositif souffre donc de la qualité du diagnostic initial.

Pourtant le phénomène de l'absentéisme comportemental existe bel et bien et doit donc être pris en charge, ne serait-ce qu'en raison de sa dimension symbolique auprès des présents.

Que faire alors ? Comme évoqué, le défi se situe au niveau du diagnostic, de l'identification des personnes concernées ou plus exactement de leurs comportements.

C'est un sujet pour lequel la démarche analytique RH peut apporter une sérieuse contribution.

L'idée consiste à définir des critères d'absence correspondant très probablement à une logique comportementale et d'appliquer ces critères aux données absence de l'entreprise.

On recherchera par exemple les absences s'achevant la veille ou débutant le lendemain d'un jour férié. On testera aussi les cas des absences qui débutent systématiquement le même jour pour un même salarié, ou qui tombent chaque année le même jour.

On identifie alors les matricules concernés par ces critères spécifiques en portant une attention particulière aux matricules qui correspondent à plusieurs critères et, ou dont le "comportement" est récurrent. Multiplicité et récurrence étant considérées comme renforçant le faisceau de présomption. Par exemple, on pourra se questionner sur le cas d'un salarié absent pour maladie trois années de suite le 13 Juillet.

De cette approche par l'analytique RH, que l'on pensait simpliste et qui se révèle pourtant fructueuse, on tire plusieurs enseignements :

oui, l'absentéisme comportemental existe;

son importance est généralement surestimée et on constate généralement que l'effectif concerné ne représente pas plus de 1 ou 2% de l'effectif total ;

il est possible de cibler les actions de contrôle et d'outiller les démarches managériales de prévention de l'absence.

La démarche HR Analytics facilite l'analyse de cette problématique socialement et économiquement coûteuse. Le contrôle indifférencié des arrêts maladie (ou contre visite médicale employeur), démarche intrusive, contreproductive est coûteuse n'est plus alors nécessaire.