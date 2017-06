Hack Jam Nice : un pitch pour lancer sa start-up!

Ouvert à tous les étudiants, à toutes les Ecoles de Nice et de sa région (Univesité Côte d’Azur, Edhec, Imredd, Sustainable Design School, Polytech Sophia Antipolis, et Sciences Po Menton), c'est un concours d'un genre nouveau qui vient de s'ouvrir et se clôturera début juillet à l'occasion du salon Innovative City. Le Challenge Hack Jam se présente comme un concours de pitchs qui vous permet de lancer vos projets de start-up simplement et efficacement.

Crée en 2016 par la société Yes Please, le Hack jam a pour objet de développer les idées et de passer à l'action dans un esprit DoTank. Il est mis au service de la smart city de demain, et cherche à donner la parole et la possibilité d’agir aux étudiants en stimulant l’intelligence collective. Son but est de faire émerger des solutions centrées usagers sur la ville de demain.

Le challenge azuréen, quant à lui, est lancé sous la forme d’une candidature en ligne : www.hackjam.fr ou www.Innovativecity.fr. La période de candidature se clôture le 20 juin 2017. Pour participer, il suffit d'enregistrer le pitch de l’appli de ses rêves, en mode mobile, et de la déposer sur la plateforme BeMyApp. Un jury spécialisé évalue l’idée des applications et choisira les 20 meilleurs projets qui participeront à la grande finale à l’Innovative City le 6 juillet.

Les projets doivent concerner les domaines suivants :

Tourisme & rayonnement

Transports & mobilité

Environnement & urbanisme

Démocratie participative

Diversité et insertion

Sécurité & libertés publiques

Santé, autonomie & accessibilité

Ce qui est à gagner ? Le financement de son projet sur SoWeFund (plateforme d’equity crowdfunding), l'aide à la rédaction de son business plan, des séminaires pour vous aider à accélérer vos projets digitaux (learning expedition dans des grands incubateurs parisiens), des parrainages de startups reconnues… Des prix sont également offerts par les partenaires pour les 20 premiers lauréats et bien sûr la grande finale du 6 juillet à Nice au sein du salon Innovative-City en présence d’experts du digital, de startupers reconnus, d’élus et de journalistes … L'occasion, en un pitch, de lancer sa start-up.