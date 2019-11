Hackathon Greentech de WHAT06 : elles et ils innovent pour la planète

Sur le principe des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, le collectif WHAT06 (Women Hackers Action Tank) a réuni plus de 80 participant(e)s à SKEMA pour mettre au point des projets qui contribuent à la protection de la planète. Découvrez les projets qui ont été présentés au pitch final et ceux qui ont été primés.

Imaginer et développer des projets innovants et ambitieux pour nous sensibiliser et nous responsabiliser aux enjeux écologiques d’aujourd’hui : c'était l'objectif du Hackathon Greentech de WHAT (Women Hackers Action Tank), qui s'est déroulé vendredi et samedi dernier sur le campus de SKEMA Business School Sophia. En 24 heures, grâce à la mobilisation et l’enthousiasme de plus de 80 participants dont 30% de femmes (le collectif a pour vocation de rendre visibles les femmes travaillant dans les domaines du Numérique et de la Technologie), ont pu être présentés au pitch final 15 projets qui contribuent à la protection de la planète.

Les équipes ont ainsi soutenus :

Step Earth pour la gamification de défis écologiques,

pour la gamification de défis écologiques, Greencery , une épicerie green,

, une épicerie green, Be Green , une application de réduction d’empreinte écologique,

, une application de réduction d’empreinte écologique, Trashbay, une plateforme d’économie circulaire des déchets,

une plateforme d’économie circulaire des déchets, Smart sort, une application pour bien choisir sa poubelle de tri

une application pour bien choisir sa poubelle de tri PowerAir, ou le remplacement des batteries lithium des datacenters par des batteries à air comprimé

ou le remplacement des batteries lithium des datacenters par des batteries à air comprimé F’Roots, une application pour choisir ses fruits et légumes de saison

une application pour choisir ses fruits et légumes de saison Reusee, un site web de pièces détachées d’objets électriques usagés

un site web de pièces détachées d’objets électriques usagés Buy and Care , une application pour évaluer l’empreinte carbone des marques non alimentaires

, une application pour évaluer l’empreinte carbone des marques non alimentaires Eco Coach pour devenir "écolo friendly"

Co-présidé par Sylvain Théveniaud, directeur de l’accélérateur Allianz et Fabienne Gastaud, directrice générale de WIT, le jury formé de Denis Bastiment (Mydatamodels), Myra Braganti (CreateRocks), Laurent Londeix (Orange) et Claude Gottlieb (BrandSilver) a distingué 6 projets. Et les promus sont :

Prix du Jury et Prix BrandSilver : "Go Green Go Pure" ou comment convertir l’énergie produite par les appareils de cardio des salles de sport en électricité.

ou comment convertir l’énergie produite par les appareils de cardio des salles de sport en électricité. Prix Green : " On 100 boites" ou comment utiliser des boîtes alimentaires consignées pour la restauration rapide.

ou comment utiliser des boîtes alimentaires consignées pour la restauration rapide. Prix Geek : SCI Search, un assistant vocal pour la recherche de documents au service des chercheurs.

un assistant vocal pour la recherche de documents au service des chercheurs. Prix StartUp : NaturSpace, une jardinière connectée et optimisée en ressources.

une jardinière connectée et optimisée en ressources. Prix Coup de cœur des organisatrices : Parker, un parking optimisé avec une gestion des tickets dématérialisée.

En parallèle, un Hackathon Spécial Enfants, composé de 30 enfants, âgés d’au minimum 7 ans a été mené le samedi toute la journée dans deux ateliers : "Design Thinking" avec Life Bloom Academy et "Programmation" avec Orange. Au total, une opération bien menée et nouvelle réussite pour WHAT06 qui s'était déjà distingué dans l'organisation de deux hackathons en 2016 et 2017, d'une soirée Ladies #AI Night sur l’intelligence artificielle et d'un événement sur la Blockchain en 2018. Sans oublier plus récemment, en septembre 2019, la première remise des "Trophées Women in Tech Sud" au Palais des Festivals de Cannes. Actif le collectif !