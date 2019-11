Handicap et diversité : l'Université Côte d'Azur veut être plus "inclusive"

"Le handicap comme vous ne l’avez jamais imaginé ": c'est sur ce thème qu'Université Côte d’Azur lance sur ses différents campus aujourd'hui mardi et jusqu'à vendredi une campagne de communication à destination de ses personnels afin de les sensibiliser au handicap, et notamment au handicap invisible (80% des handicaps) et à son souhait de construire une Université plus inclusive. Cette campagne a été co construite avec cinq agences de communication spécialisées dans le handicap et la diversité.

Elle débutera avec une conférence inaugurale sur "Travailler en situation de handicap à Université Côte d’Azur, un levier d’amélioration des conditions de travail" aujourd'hui mardi au Théâtre du grand château de Valrose puis sera suivie d’une conférence sur le thème : "l’Université inclusive" par Bertrand Monthubert, porteur du projet "Construire une Université Aspie-Friendly".

Des ateliers “Santé Mentale, quelle posture managériale” ouverts aux managers, seront répétés sur 3 jours sur différents sites sous la forme de groupes de travail de 14 participants maximum par session. Ces ateliers ont été construits sur mesure en tenant compte des problématiques rencontrées à l’Université. Ils seront animés par quatre intervenantes, dont les références en matière d’accompagnement sur ces sujets sont au plus haut niveau.

Toute la semaine, des animations ludiques seront proposées, sur inscriptions, notamment un Escape game sur le campus St Jean d’Angély pour expérimenter la différence de manière ludique, une démonstration et initiation au para-taekwondo sur le campus des sciences du sport ainsi qu’un bar dans le silence sur le campus Valrose.