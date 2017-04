Heavent Meetings à Cannes : les RDV business de l'événementiel

Salon business dédié aux lieux événementiels, hôtels, prestataires de services et techniques, Heavent Meetings se tiendra au palais des festivals de Cannes les 19 et 20 avril. Rendez-vous professionnel, il a pour objectif premier de favoriser le "face à face" direct entre Top Décideurs et Exposants par le biais de rendez-vous pré-organisés en amont de l’événement. Quelque 500 Top Décideurs venant de France et d'Europe (Allemagne, Angleterre, Suisse, Belgique, Italie, Autriche...) ont été ainsi invités, tandis que 8/300 rendez-vous et 800 déjeuners d'affaires ont été pré-organisés en amont de l'événement.

Carrefour d’échanges privilégiés, plateforme de business instantané, Heavent Meetings a également mis au programme plusieurs conférences sur des thèmes actuels (stratégie territoriale sur le marché événementiel, impacts des nouvelles technologies sur les événements, etc.). D'autre part les plus beaux événements de 2016 seront distingués et des prix seront remis lors de la soirée de gala du 20 avril qui regroupera toute la profession.