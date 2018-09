Hôpital Arnault Tzanck Mougins Sophia : "job dating" le 18 septembre

L’Hôpital Privé Arnault Tzanck Mougins Sophia-Antipolis, suite au succès rencontré lors de ses précédentes journées de recrutement en mai et juin derniers, renouvelle le 18 septembre de 8h30 à 12h30 sa matinée de "Job Dating" à l’accueil du Pôle de Chirurgie L’Espérance. Cette opération permettra aux candidats soignants/administratifs/ techniques/… de rencontrer les cadres de services et des pôles de Médecine, Chirurgie, Soins de Suite et Réadaptation, Résidence Retraite ainsi que le Département des Ressources Humaines. Sans rendez-vous.

Sont recherchées des candidatures sur plusieurs types de postes :

Infirmier / Aide-soignant

Agents administratifs / Secrétaire médicale

Electricien / Technicien de maintenance

Agent de Service Hospitalier

Les postulants pourront, s’ils le souhaitent, visiter les services de soins.