Hôtellerie : le concept de chambre connectée du Niçois 1Check

Après avoir lancé les premiers chariots connectés à usage des femmes de chambre, la start-up niçoise va plus loin sur le créneau de l'optimisation du travail des équipes opérationnelles dans un hôtel. Ses chambres connectées, via les technologies de l'Internet des Objets, peuvent ainsi être directement reliées aux équipes (femmes de chambre, gouvernantes, techniciens,..).

La start-up niçoise 1Check poursuit son développement sur le créneau de la transition digitale de l'hôtellerie. Fondé par Virginie et Pierre Lafon, cet éditeur de solutions digitales dédiées à la gestion hôtelière, s’était distingué en 2015 par le lancement des premiers chariots connectés à usage des femmes de chambre. Depuis 1Check a continué sur cette voie. Toujours dans le but de faciliter le travail des équipes opérationnelles dans un hôtel, la start-up a joué de l'Internet des Objets afin de connecter plus finement les chambres aux équipes, permettant ainsi de nouvelles optimisations de la productivité.

Et c'est cette nouvelle solution de chambre d'hôtel conçue comme un objet connecté, produit déjà mis en service dans un 5 étoiles parisien (l'hôtel d'Aubusson rue Dauphine), qu'elle vient de sortir. Une solution qu'elle envisage de déployer commercialement à l'international cette année grâce à une levée de fonds de plus d’un million d’euros réalisée auprès de BPI France en janvier dernier.

Assurer une gestion opérationnelle optimale d'un établissement

"Le monde de l’hôtellerie amorce sa révolution numérique désormais inéluctable. Il s’adapte peu à peu aux exigences et modes de vie d’une clientèle d’affaires et de loisirs ultra-connectée", explique Pierre Lafon, président de la société. De la réservation d’une chambre à l’organisation de cette dernière en passant par la mise en place d’une conciergerie virtuelle, les hôteliers doivent désormais intégrer des solutions digitales afin d’offrir des services personnalisés distinctifs de qualité en quasi temps réel à leurs clients."

"Cet enjeu prioritaire pour préserver leur pérennité implique un pilotage permanent à distance des équipes, en particulier des équipes d’hébergement et des équipes techniques, et ce avec une parfaite cohésion entre elles afin d’assurer une gestion opérationnelle optimale de l’établissement. Seules des solutions de digitalisation sur mesure leur permettront dans un futur proche de rester attractifs et compétitifs. L’offre 1Check accessible depuis une tablette, un smartphone ou un navigateur internet a pour spécificités de couvrir l’ensemble des processus de gestion de l’hébergement dans le domaine de l’hôtellerie."

L'intégration de terminaux NFC dans le processus

Pour cette nouvelle solution de chambre connectée accessible à partir d'un simple smarphone, la start-up niçoise a intégré dans le processus des terminaux NFC (technologie de communication sans contact), grâce à son partenaire FAMOCO, un des leaders des terminaux mobiles professionnels. La chambre, désormais équipée de divers tags NFC, peut ainsi être reliée via le smartphone aux équipes (femmes de chambre, gouvernantes, techniciens,..). "Les informations nécessaires aux actions de chacun, les tâches à effectuer, sont ainsi accessibles juste en passant son terminal devant le tag, les informations d’objets connectés sont également collectées de la même manière, en particulier tous les compteurs connectés permettant de mesurer les consommations d’eau, d’électricité…", poursuit Pierre Lafon.

Il n'en rappelle pas moins que la technologie ne fait pas tout. "La transformation digitale d’un hôtel est autant un projet technologique qu’un projet RH, et si il important de proposer des fonctionnalités riches, il est tout aussi important de soigner la manière dont la technologie est amenée aux utilisateurs finaux, aux équipes terrain, pour que l’adoption des outils soit simple et donc totale. C’est cette réflexion qui nous a conduits à développer ce concept de chambre connectée et d’intégrer ces nouvelles technologies ; les premiers déploiements ont ainsi montré non seulement les gains en terme d’efficacité opérationnelle, mais également en terme d’adoption par les utilisateurs, preuve de la justesse de la démarche".