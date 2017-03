Hôtellerie : retour sur la Riviera pour Didier Boidin

Un retour sur la Riviera, côté Monaco cette fois, pour Didier Boidin. Celui qui dirigea le Carlton de Cannes de 1994 au début des années 2000 occupera partir du 20 mars prochain les fonctions de Directeur Général des Opérations Hôtelières et des Achats au sein du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Il supervisera l’ensemble des activités hôtellerie, restauration, night-life et bien-être du Groupe. Il aura également sous sa responsabilité la Direction des Ventes Hôtelières, le Marketing Opérationnel Hôtelier et le Yield Management, ainsi que les Achats du Groupe.

Les missions sur lesquelles il portera son dynamisme et ses compétences s’articulent autour de trois points clés a précisé la SBM :

Le renforcement du positionnement des différents établissements du Groupe comme références du luxe en Europe,

Le déploiement de la vision et de la stratégie du Groupe dans toutes les activités qui lui sont rattachées, au travers de trois grands piliers d’actions : Excellence (expérience client, développement des canaux de distribution), Management et Innovation,

La poursuite de l’optimisation des potentiels de tous les points de vente et la croissance de leur profitabilité.

Didier Boidin, qui fut à son arrivée au Carlton en 1994 à l'âge de 34 ans le plus jeune directeur des palaces de la Côte de l'époque, est un spécialiste de l'hôtellerie internationale de luxe, avec 36 années passées au sein du groupe InterContinental. Il était dernièrement à la tête de la Division Luxe du Groupe pour l'Europe après avoir occupé le poste de Vice-Président Opérations pour la zone Méditerranée entre 2003 et 2010. Au cours de sa carrière, il a également dirigé des établissements de prestige, dont l'InterContinental de Londres, de Montréal, le Grand Hôtel de Paris et l'Hôtel Carlton de Cannes.