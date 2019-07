Huawei signe un partenariat de 3 ans avec la French Tech Côte d'Azur

Signée pour une période de trois ans, la Convention entre Huawei et l'association FTCA, prévoit des actions spécifiques à destination de l’écosystème innovant de la région, avec pour pilier le programme Digital InPulse de Huawei France et des sessions de networking. Le partenariat a été présenté à l'occasion de la remise des Prix de Digital in Pulse 2019 à Castel Plage.

Au cœur d'un bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis, le géant chinois des télécoms, Huawei, reste le bienvenu sur la Côte d'Azur ainsi que l'a souligné de façon appuyée Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur, lors de la récente remise des prix Digital in Pulse, le concours qu'organise Huawei à l'intention des jeunes pousses innovantes françaises. A l'occasion également de cette remise des prix qui a réuni l'écosystème azuréen de l'innovation à Castel Plage, Huawei a annoncé le renforcement de son engagement auprès de l’écosystème French Tech Côte d’Azur. (Photo WebTimeMedias : la remise des prix à Castel Plage à On Tracks et Wever, lauréats 2019). Signée pour une période de trois ans, la Convention entre Huawei et l'association FTCA, prévoit des actions spécifiques à destination de l’écosystème innovant de la région, avec pour pilier le programme Digital InPulse de Huawei France et des sessions de networking. Pour Cédric Messina, co-Président de la French Tech Côte d’Azur, "ce partenariat permettra de faire émerger des champions azuréens de la ‘Smart IoT’". Eric Leandri, l'autre co-président de FTCA, souligne quant à lui que cette convention "qui soutient l’expertise des start-up azuréennes, contribue à leur développement à l’international, auprès d’un écosystème chinois très dynamique."' Le projet Digital Inpulse, initié depuis la maison de la métropole NCA Paris (Totem French Tech Côte d’Azur) , a démarré en 2015. Il est désormais officialisé avec la signature d’une convention. "L’objectif de Digital InPulse est de soutenir l’excellence des start-up françaises et de faire découvrir l’écosystème numérique de la Chine du Sud qui est si dynamique", a noté Minggang Zhang, Directeur Général adjoint de Huawei France, lors de la présentation de la convention à Castel Plage. "Dans ce contexte, Huawei joue un rôle de facilitateur pour une meilleure compétitivité des entreprises innovantes françaises dans leur développement à l’international. Pour nous, ce programme est également un lien fort qui nous unit avec la Région depuis plusieurs années maintenant". Pour rappel, Digital InPulse soutient l’excellence des start-up françaises, en leur proposant un voyage d’affaires (Learning Expedition) en Chine du Sud dans la "Bay Area", afin de leur présenter des opportunités de développement à l’international. Une dotation de 50,000 euros est octroyée aux deux start-up lauréates de chaque région. Cette année, pour sa 6ème édition, cinq villes accueillent Digital InPulse : Bordeaux, Paris, Lille, Lyon et Nice ; avec comme thème central "L’IoT au service des Smart Cities".