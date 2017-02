Huit start-up azuréennes avec le Pôle SCS au Mobile World Congress

Adipsys, Exalinks, Ezako, iQsim, Graalphone, Greenerwave, Teach on Mars, VuLog : ce sont les huit start-up azuréennes que le Pôle SCS va emmener cette année au Mobile World Congress de Barcelonne du 27 février au 2 mars 2017. Elles font partie des 13 start-up et entreprises innovantes de la Région PACA (Keolabs, Lillybelle, Pragma, Novathings, Trusted Objects pour les 5 autres) qui seront du voyage et participeront ainsi au plus grand salon du monde consacré à l’industrie du mobile (100.000 visiteurs, 2.200 exposants et 200 pays), salon qui est né et a grandi à Cannes.

Ces 13 sociétés, qui composeront la délégation PACA, seront présentées par le Pôle SCS vendredi 17 février de 12 à 14 heures lors d'une réunion au Business Pole de Sophia Antipolis.