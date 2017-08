IA, réalité augmentée et blockchain : les 3 technos "hype" de Gartner

Quelles sont les technologies qui sont prêtes à bouleverser l'économie numérique dans les 5 à 10 ans qui viennent? L’institut Gartner, dans l’édition 2017 de son "Cycle de la hype" qu'il vient de publier, en met trois en avant : l'intelligence artificielle qui va s'annoncer partout, les expériences immersives transparentes avec la réalité augmentée et les plateformes digitales dopées par la blockchain. Selon Gartner, aux entreprises de garder bien en tête le potentiel de la blockchain, de l'IA et de la réalité augmentée si elles veulent survivre et prospérer.

Concernant l'Intelligence artificielle, Gartner souligne l'impact qu'elle aura dans les véhicules autonomes, les drones commerciaux, les interfaces vocales. L'institut l'associe au "deep learning" (apprentissage profond par tissus neuronaux), au machine learning (les technologies d'apprentissage des machines) et à la gestion d'un nombre de données sans cesse plus important.

Au sujet de la réalité augmentée (AR pour Augmented Reality) Gartner donne l'exemple d'un schéma de maintenance intégré à un objet et qui permettrait d'engager une réparation sans avoir à rechercher ce schéma sur une version papier ou un écran séparé. Derrière l'AR, qui ouvre la porte aux expériences immersives transparentes, les entreprises devraient regarder les applications pour les espaces de travail numériques, les maisons connectées, la réalité virtuelle ou encore l'impression 4D (objets en trois dimensions qui peuvent changer de forme, comme un tapis qui pourrait se transformer en table).

Pour la blockchain, Gartner est convaincu que cette technologie mènera à une révolution dans l'ensemble de l'industrie, révolution qui ira bien au-delà de l'usage du très volatile bitcoin ou de l'Ethereum. La blockchain s'annonce au cœur même des plateformes digitales en offrant un outil très performant pour la sécurité et la qualité des transactions commerciales. Des technologies qui sont déjà développées et devraient l'être encore plus dans la technopole de Sophia Antipolis.