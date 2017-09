Idex UCAJEDI : 2 M€ mobilisés en 2017 pour le Programme Innovation

Cela faisait partie de ses engagements. Pour y répondre, l'Idex UCAJEDI d'Université Côte d'Azur avait en novembre 2016 lancé un appel à projet Innovation, appel dont aujourd'hui est donné le résultat. Clos en février 2017, il avait recueilli 48 projets, soutenus par 40 entreprises partenaires et correspondant à investissement total d’environ 30 M€ incluant une demande de co-financement de la part d’UCAJEDI de 6,53 M€. Après analyse des dossiers par des experts UCA et extérieurs (BPI France, Incubateur Paca-Est, SATT Sud-Est, UPE06, Canceropole PACA, pôles de compétitivité SCS et Eurobiomed, INSERM Transfert), ce sont 16 dossiers dont 5 en pré-maturation qui ont été retenus pour un investissement total d’environ 10 M€ incluant un financement de 1,3 millions d‘euros de la part de UCAJEDI et de 800 K€ de la part des entreprises.

Ajoutons à cela un fort effet de levier puisque les partenaires industriels et les académiques de ces projets annoncent mobiliser environ 8 M€ en interne. Les projets financés portent sur le numérique, les biotechnologies et les sciences humaines et sociales.

A ces 16 projets, il convient de rajouter 3 projets communs entre Université Côte d’Azur et Amadeus autour de l’intelligence artificielle. Ils s’inscrivent dans le partenariat stratégique signé entre Amadeus et UCA en juillet 2017, visent à développer la filière business autour du e.travel et comprennent outre des activités de R&D, de la formation et de l’animation. Enfin, trois autres projets, ajoute UCA, seront également engagés autour de l’économie circulaire, Université Côte d’Azur souhaitant en faire un de ses axes de déveloIppement pour le territoire.

Il faut rappeler que la candidature UCAJEDI à l’appel "Initiative d’Excellence (Idex) du PIA2 avait été fortement soutenue par les entreprises et l’écosystème d’innovation de la Côte d’Azur, mobilisation qui avait largement contribué à son succès. D'où comme promis le lancement d'un appel à projet Innovation qui avait pour objectif de co-financer des projets de pré-maturation, de transfert et de R&D portés conjointement par un ou plusieurs des 13 membres d’université Côte d’Azur et une ou des entreprises partenaires.