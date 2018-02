Imagerie médicale : Median (Sophia) confirme sa croissance 2017

Un chiffre d'affaires annuel 2017 de 7,69 M€ en hausse de 21% (6,35 M€ en 2016), une prise de commandes nette de 14,69 M€ avec une augmentation du carnet de commandes à 23 M€ au 31 décembre 2017 et à cette même date, une trésorerie et équivalents de trésorerie prévus à approximativement à 28,29 M€ : Median Technologies poursuit bien sa croissance. En témoignent les résultats annuels préliminaires de 2017 qu'a publiés hier la société de services d'imagerie médicale innovants à Sophia Antipolis.

"Notre stratégie, qui est d'aider les laboratoires pharmaceutiques et les hôpitaux à extraire l'information la plus pertinente des images médicales grâce à la technologie continue à tirer la croissance de Median Technologies", commente Fredrik Brag, Chairman, CEO et co-fondateur de Median. "Pour la seule année passée, notre leadership technologique s'est poursuivi avec les lancements récents de MediScan et de iSee, nos applications innovantes et complètes d'analyse d'image médicale. Nous avons également noué avec succès de nouvelles collaborations avec Syneos Health, Medidata Solutions, Memorial Sloan Kettering Cancer Center et le Xingtai People's Hospital pour les aider à apporter de meilleurs traitements aux patients qui en ont besoin".

"En 2018," poursuit Fredrik Brag, "nous nous attendons à la poursuite de cette dynamique et envisageons notre innovation avec de nouvelles extensions technologiques pour iBiopsy, MediScan et iSee ainsi qu'une croissance accélérée de nos lignes d'activité ; nos activités dans les secteurs des essais cliniques et du soin aux patients vont alimenter notre croissance".