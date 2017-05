Immobilier : comment Bouygues digitalise son processus de vente

Poids lourd du secteur, Bouygues Immobilier joue la digitalisation pour cerner les attentes des clients et promouvoir ses programmes auprès d'une clientèle ultra-connectée. Il a lancé à Nice en phase expérimentale l'Habiteo Truck, une bulle mobile d'échanges et de vente éphémère dans laquelle il présente les logements connectés qu'il a construits en 2017 sur la Côte. Ecrans tactiles, lunettes, casques 3D pour visiter et configurer le logement à ses rêves.

Et si vous visitiez d'abord en 3D le logement que vous cherchez à acheter et que vous le configuriez à votre goût ? C'est en tout cas ce que propose un des gros du secteur, Bouygues Immobilier, qui a cherché à travers le numérique à mieux cerner les attentes des clients et à promouvoir ses programmes neufs auprès d’une clientèle volatile ultra-connectée. L'une des solutions qu'il a retenues vient d'être lancée en phase expérimentale les 19 et 20 mai derniers à Nice : l'Habiteo Truck, une bulle mobile d’échanges et de vente éphémère. Il s'agit d’un espace de vente embarqué dans lequel Bouygues présente aux accédants potentiels les derniers logements connectés qu'il a construits en 2017 sur la Côte d'Azur.

Une nouvelle approche marketing expérimentée

Une initiative qui colle aux nouveaux usages et à la génération Millenium qui monte. Selon une étude IPSOS parue fin 2015, 84% des Français ayant un projet immobilier ont entamé leur recherche en ligne. Et dans un monde web de plus en plus visuel, la qualité des photos présentant les biens, l’intégration du logement dans son environnement urbain à 360 degrés, deviennent autant d'éléments différenciants.

"Nous devons opérer aujourd’hui une profonde transformation digitale afin d’aller au-devant de nos clients en leur proposant un large éventail d’outils innovants et les accompagner dans la personnalisation de leur projet d’acquisition résidentielle", explique Fabien Mitoire, Directeur d'Agence Alpes Maritimes et Var. D’où l’idée, d’expérimenter cette année une nouvelle approche marketing avec nos équipes pour rencontrer en amont, avant la construction de nos résidences immobilières, notre clientèle azuréenne à proximité des sites d’implantation."

Un espace de vente mobile bourré de technologie

"Nous avons donc décidé en partenariat avec la société parisienne Habiteo, initiatrice de ce concept novateur, de mettre en place un espace de vente mobile doté d’équipements technologiques de dernière génération pour présenter nos programmes immobiliers de logements connectés : "Oraverde" à Nice, "Inspiration" à Vallauris-Golfe-Juan et "Val d’or" à Cagnes-sur-mer, soit 175 logements connectés (du studio au T5) dont 55 déjà vendus."

"Le bus embarqué Habiteo Truck habillé de nos couleurs est doté de 5 écrans tactiles dernière génération, de lunettes et casques 3D favorisant des parcours clients interactifs et intuitifs. Ces derniers peuvent ainsi géo-localiser nos différents programmes sur une carte dynamique, les visualiser dans leur environnement urbain réel, étudier les équipements publics de proximité (commerces, école, hôpitaux, transports). La modélisation 3D leur permet ensuite de configurer leur futur logement pour mieux s’y projeter. Ces outils efficients contribuent à faciliter leurs achats et à raccourcir les délais de décision."

"On peut scénariser, modifier le carrelage ou le parquet..."

Ce concept de l'immobilier à domicile et sur mesure semble séduire. "Je trouve formidable de déambuler dans toutes les pièces d’un appartement grâce aux lunettes de réalité virtuelle. On a vraiment l’impression de le visiter physiquement. Le rendu est très réaliste .C’est un gain de temps appréciable pour affiner ses choix", estime Timothé, jeune actif.

"Pouvoir personnaliser son intérieur en amont en choisissant ses ambiances, ses matériaux et visualiser immédiatement le résultat est assez bluffant. On peut scénariser, modifier le carrelage ou le parquet, changer les meubles de place. La collection des styles proposés s’avère de qualité et diversifiée. C’est un excellent outil d’aide à la décision. A quand l’insertion de son propre mobilier pour une projection totalement personnalisée ?", interroge Stéphanie, experte en décoration.

S’adapter à une clientèle exigeante et à une digitalisation accélérée

Fort du succès remporté par cette première initiative-pilote, Bouygues Immobilier Alpes-Maritimes, qui est le premier promoteur immobilier à mettre en place une démarche commerciale mobile et digitale au service de ses clients, envisage de poursuivre l’expérience de façon itinérante au sein du département cette année.

Le numérique mobile sonne-t-il aussi le glas de l’espace de vente sur les chantiers ? A priori non. Ces nouveaux outils en ligne permettent surtout à l’acheteur de mieux s’informer en amont mais ne supprimera pas les bureaux de vente classiques estiment les professionnels. Pour eux, le contact physique avec le client doit rester au cœur de la démarche commerciale. Le maître mot des forces de vente aujourd’hui, c'est s’adapter à une clientèle exigeante et à une digitalisation accélérée.

Dans ce processus de décision multicanal, la boutique itinérante joue ainsi un rôle pluriel : espace de séduction (faire rêver sur le concept de la marque), de démonstration (amener le prospect à toucher le produit) et outil marketing à la disposition des clients pour faciliter les échanges, conseils et rencontres dans un cadre convivial.

L'Habiteo Truck lancé à Nice en phase expérimentale les 19 et 20 mai dernier.