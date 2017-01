Immobilier d'entreprise : Sophia tire le marché azuréen

Sur un total de 47.000 m2 placés dans les Alpes-Maritimes, Sophia Antipolis compte pour 25.000 m2 soit plus de la moitié. C'est ce qui ressort du bilan 2016 de l'immobilier d'entreprise réalisé par Renaud Savignard, Directeur de BNP Paribas Real Estate Transaction à Nice. Pour 2017, la demande combinée à l'arrivée d'offres neuves à Nice comme à Sophia permet de pronostiquer une bonne année.

Un marché immobilier d'entreprise tiré par Sophia Antipolis (25.000 m2 placés sur un total de 47.000 m2, soit plus de la moitié) : c'est ce qui ressort du bilan 2016 présenté mardi midi dans les salons de l'aéroport Nice Côte d'Azur par Renaud Savignard, Directeur de BNP Paribas Real Estate Transaction à Nice. Un marché qui est resté stable dans les niveaux moyens annuels (46.700 m2/an ces dernières années) et dans lequel la technopole azuréenne, en dépit des bourrasques qui soufflent dans le secteur high tech a tiré son épingle du jeu.

Sept belles opérations à Sophia Antipollis

La majorité des transactions supérieures à 1 000 m² a été réalisée à Sophia, soit 7 opérations : Xerox (support client Apple, 2 386 m²), Epistema/CrossKnowledge (e-learning, 1 788 m²), Argeville (parfums et arômes, 1 326 m²), Questel (services web dédiés à la propriété intellectuelle, 1 164 m²), Ion Trading/Wall Street Systems (logiciels de trading,1 156 m²), Pearl Partners (centre d’affaires, 1 030 m²), sans oublier Bosch (R&D véhicules autonomes) avec 982 m² loués et une petite extension déjà envisagée. "Sophia est donc plus que jamais une terre d’élection d’envergure mondiale pour les sciences de l’information et les biotechs" a souligné Renaud Savignard.

"La résilience de Sophia Antipolis est remarquable, avec une croissance forte et régulière de l'emploi (+ 1 000 / an), et une capacité singulière à absorber les fermetures d'établissements ou réductions d'effectifs par le développement endogène ou la création de nouvelles activités. De ce fait, la consommation de l'offre neuve a été significative" commente Renaud Savignard.

A Nice, les surfaces placées, soit 18 000 m², sont en revanche freinées par le manque d'offres de grandes surfaces qui tendent également à se raréfier à Sophia, d’où la nécessité de lancements en blanc, a-t-il relevé. A ce titre, le principal évènement de l'année est constitué par la vente à investisseur, réalisée par BNP Paribas Real Estate, de l'emblématique campus du CICA, qui offrira dès 2017 près de 14 000 m² de bureaux reconditionnés à neuf, sur l'un des plus beaux sites de Sophia Antipolis.

De nouveaux programmes arrivent à Nice

"A Nice, l'offre neuve à douze mois sera stimulée en 2017 par la livraison des 3 200 m² de Sky Valley, proposés à la location et à la vente, pour lequel des réservations sont déjà enregistrées pour les trois quarts des surfaces, ainsi que le lancement au 1er trimestre des 7 000 m² d'Anis, un immeuble à l'architecture remarquable qui sera livré dès mi-2018", précise Renaud Savignard.

"Notons également le permis de construire obtenu par Connexio (11 000 m²), face à l'Arenas, dont le chantier est prêt à démarrer dès pré-commercialisation.." Unity (Nacarat) a également obtenu son permis, actuellement en phase de recours des tiers. Celui de Nissarenas est en cours d’instruction, et le lancement par Sogeprom de l’ensemble résidentiel, ainsi que de l’un des trois immeubles de bureaux, interviendra cette année."

"Le regain de la vitalité des demandes, les opérations en cours de négociation par nos équipes, ainsi que l'arrivée d'offres neuves à Nice comme à Sophia nous permettent de pronostiquer une bonne année 2017, probablement au-delà des 50 000 m²", conclut Renaud Savignard.