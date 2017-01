Immobilier : la reprise analysée ville par ville par la FNAIM Côte d'Azur

La reprise de l'immobilier est confirmée par le bilan 2016 de la FNAIM Côte d'Azur. Pour les Alpes-Maritimes, le nombre de transactions a augmenté de 8% (29.790) sur des petites et moyennes surfaces principalement, tandis que les prix ont monté de 3,1%. Une situation générale qui couvre des disparités entre les villes du littoral et du moyen-pays ainsi que le révèle l'étude détaillée de la fédération des agents immobiliers. Un zoom sur les marchés locaux intéressant à connaître, que vous soyez acheteur, ou vendeur.

La tendance d'une reprise dans l'immobilier est bel et bien confirmée dans le bilan 2016 que vient de faire la FNAIM. En résumé, pour les Alpes-Maritimes, Frédéric Pelou, président pour la Côte d’Azur, a noté que le nombre de transactions avait augmenté de 8% sur les 12 mois. Une hausse qui est plus faible cependant en volume (3% seulement) , les transactions concernant majoritairement les petites et moyennes surfaces (la proportion de 73% appartements et 27% maisons en début d'année 2016 est passée à 75% appartements et 25% maisons fin 2016). Les prix moyens au mètre carré, eux, ont augmenté (+ 3% en moyenne sur le département) avec une hausse plus marquée sur les maisons.

Forte augmentation de prix pour les grandes surfaces et les maisons

Toujours à l'échelon du département, la FNAIM relève deux traits : le profil des biens mis en vente est en mutation avec une forte augmentation de prix des grandes surfaces (les appartements en vente passent de 258k€ à 275k€ et les maisons de 680k€ à 749k€); les stocks en vente baissent globalement tout particulièrement pour les studios et 2 pièces mais augmentent pour les biens de plus de 5 pièces. Autant de prix, d'évolutions, de marchés différents selon les multiples bassins de la Côte d'Azur. Aussi, pour bien fixer les idées sur les micro-marchés des villes du littoral et du moyen-pays, la FNAIM a réalisé une étude détaillée (voir en encadré).

Les voeux de professionnels à l'heure de la présidentielle

Pour cette année 2017, les professionnels FNAIM ont souhaité conforter la confiance retrouvée des candidats à l’achat et suivent bien entendu les programmes de campagne pour l'élection présidentielle. Leurs vœux : instaurer des mesures stables sur toute la durée du prochain quinquennat. À commencer par des évolutions fiscales claires, comme la simplification du calcul de la plus-value immobilière, accompagnée d’un abaissement de la fiscalité correspondante, qui serait plus incitative à la mutation et à la rotation du parc immobilier.

"Il faut aussi considérer les propriétaires bailleurs comme de véritables acteurs économiques du logement en créant un statut fiscal leur permettant de déduire l’ensemble des frais liés à la fourniture de services apportés par le logement. Au niveau législatif, il est nécessaire de rééquilibrer les rapports entre propriétaires et locataires, permettant à chacun de disposer de droits plus équitables", souligne Frédéric Pelou.

Second point important : la mise en place de nouvelles mesures pour l’habitat. En 2016, les professionnels FNAIM ont constaté un véritable retour des candidats acquéreurs. "Il faut faciliter l’accession à la propriété en mettant en place des aides qui permettent aux ménages de sortir du schéma locatif de longue durée. D’autre part, il y a un véritable travail de fond à mener sur l’accession au parc social, pour qu’il soit à nouveau réservé aux personnes dans le besoin", ajoute le président de la FNAIM Côte d’Azur.