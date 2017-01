Immobilier : la station d'Auron monte en gamme

Pour ses 80 ans, la station de la Côte d'Azur voit fleurir plusieurs programmes immobiliers et hôtels de luxe. Exemple avec le resort "Le Monde des Neiges" (photo ci-dessous), une résidence 5 étoiles au pied du grand domaine skiable d'Auron avec un hôtel 5 étoiles, 50 appartements, 5 chalets de luxe de 60 à 210m2, un beauty spa de 1.200 m2, 5 restaurants managés par le chef étoilé Bruno Oger.

La station d'Auron monte en gamme. En témoigne un des quatre nouveaux programmes immobiliers de luxe, "aux prestations cinq étoiles et à la décoration contemporaine et chaleureuse" que la société cannoise John Taylor met à la vente et qui est situé à Auron. Les trois autres programmes étant eux sur les stations déjà bien huppées de Méribel et Megève. A Auron, John Taylor Monaco propose ainsi 55 appartements et chalets de luxe de 60 à 210m2, au sein du resort "Le Monde des Neiges" d’Epicure Luxury Hôtels and Résidences, affilié à la collection d’hôtels "Hôtels & Préférence".

"Le Monde des Neiges", dont le Permis de Construire est attendu dans les premiers mois 2017, est une résidence 5* située au pied du grand domaine skiable du d’Auron. "Le bois, la pierre, le verre, les toitures en bardeaux de mélèze, ainsi que les matériaux authentiques, ont été privilégiés pour une architecture intemporelle," vante John Taylor. Cette résidence dispose de services exclusifs : accès illimité au 1 200m2 du beauty spa de l’hôtel 5 étoiles, accès prioritaire sur réservation dans ses cinq restaurants managés par le chef Bruno Oger doublement étoilé au guide Michelin 2016, carte de membre propriétaire donnant accès à un monde de services privilégiés sur l’ensemble du resort : 18 boutiques, hélistation de l’hôtel, kid’s club, conciergerie… Les prix commencent à partir de 328.294 euros.

Auron, 80 ans cette année, dispose d'un magnifique domaine skiable. Elle pêchait cependant jusqu'à présent par un parc immobilier vieillissant et une hôtellerie restée loin des standards internationaux actuels des grandes stations des Alpes. Alors qu'elle veut élargir à l'international (12% d'étrangers aujourd'hui) une clientèle jusqu'à présent régionale (Côte d'Azur, Monaco, région PACA) elle se doit de tirer vers le haut son immobilier et surtout son hôtellerie.

Outre "Le Monde des Neiges", le même promoteur a lancé le programme "Coeur d'Auron" à l'emplacement de l'ancien hôtel Le Pilon. Il s'agit d'un ensemble comprenant une résidence-tourisme de 90 logements, 54 appartements, un spa, et piscine. Les travaux devraient commencer au printemps. D'autres programmes sont également annoncés avec "Les Granges du Chat" (neuf chalets de style montagnard) ou encore "Les Monts d'Azur", une résidence de tourisme de 336 lits que va gérer la chaîne Odalys. La mutation d'Auron a commencé.