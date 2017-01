Immobilier : ventes en forte hausse à Nice (+20%) pour ORPI

Un nouveau témoignage de la bonne santé retrouvée du marché immobilier sur la Côte d'Azur comme par ailleurs sur l'ensemble de la France : les données du réseau ORPI concernant le marché immobilier 2016 à Nice font état d'une augmentation des transactions de 20% par rapport à 2015 avec un délai de vente moyen de 93 jours. Si les prix de vente ont diminué de 2%, en revanche le prix au m2 est resté stable (ce qui signifie des ventes de plus petites surfaces). Les loyers, quant à eux, affichent une très légère baisse : -1%.

Pour Moïse Vergeot, de l’agence ORPI GTI, "les taux très bas maintiennent l’activité et les prix de façon stable depuis l’année dernière. Les prix moyens de vente sont légèrement en baisse. Cela traduit le retour sur le marché des investisseurs locatifs, qui s’intéressent avant tout aux petites surfaces et se sont faits plus nombreux sur le marché cette année. La demande est particulièrement forte sur les biens autour de 300/350 000€. Les délais de vente sont raisonnables, ils s’établissent environ à 3 mois."