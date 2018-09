IMREDD : exercice de rentrée sur les enjeux du réchauffement climatique

Anticiper les enjeux du réchauffement climatique et de la transition écologique sur les Alpes-Maritimes à l’horizon 2050 : c'est l'objectif d'un événement inédit organisé vendredi 14 septembre de 8 à 12 heures par l'Université Côte d’Azur et le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Alpes-Maritimes pour la rentrée officielle de l'IMREDD, l’Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable à Nice Méridia (Immeuble Premium). Il s'agit d'une séquence d’intégration multirisques dénommée "IMPACT" au profit de 130 étudiants en développement durable. Ces derniers, encadrés par les officiers sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers ainsi que des enseignants chercheurs de l’Université, auront à concevoir et gérer des crises majeures dans 26 exercices.

Le module IMPACT est une dynamique d’exercices sur table et de mises en situations multirisques pour tous publics. D’une durée de 3 heures, il éveille les participants à l’évaluation des risques de leur territoire et les engage rapidement à planifier pour agir au mieux dans les situations de crises et urgences exceptionnelles.

Conçu par le Lieutenant-Colonel Frédéric Castagnola, Chef du groupement fonctionnel Citoyenneté du SDIS 06, 400 modules IMPACT ont été dispensés, à ce jour, par les équipes du SDIS auprès de 2.600 personnes en France, mais également en Europe (Portugal) et dans le monde (Maroc, Philippines, Jordanie) pour sensibiliser et former les acteurs locaux afin d’assurer la pérennité de leur organisation, la protection des publics et la résilience des territoires.

Le module IMPACT entre dans le cadre des Ateliers transdisciplinaires de l’IMREDD. Il consiste à confronter les étudiants de 8 formations disciplinaires distinctes (droit, communication, gestion de l’environnement, géographie, énergie, matériaux, design, aménagement de la ville) aux risques de leur territoire afin d’évaluer l’impact du changement climatique à l’horizon 2050 dans le département des Alpes-Maritimes. Pour l’IMREDD, l'occasion d'une nouvelle collaboration entre recherche, entreprises et territoire.