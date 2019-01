Incubateurs : Le MAS Nice-Matin recrute sa première promotion

C'est parti pour Le MAS Nice-Matin. Le nouveau lieu d'innovation du groupe de presse Nice-Matin va accueillir dès février son incubateur de startups, le MAS Startups et a lancé le recrutement de sa première promotion. Les startups qui souhaitent être accompagnées par les experts métiers et les mentors du MAS Startup peuvent candidater jusqu'au 25 janvier. L'incubateur héberge et accompagne des startups dans le secteur de l'innovation d'usage et leur apporte en particulier son expertise en matière de gestion des communautés. Les sociétés "incubées" auront en effet accès à la communauté des lecteurs de nicematin.com et varmatin.com pour tester leurs produits ou services et accélérer leur développement (obtention de KPIs, levée de fonds, etc.).

Le MAS Startup accueille également des startups à l'origine de solutions technologiques en lien avec les médias, qui peuvent tester leurs solutions en mode projet avec Nice-Matin. Le groupe de presse se positionne comme un partenaire privilégié. L'accompagnement des startups est d'une durée de 6 mois au sein de l'espace de 200m² du MAS Nice-Matin. L'hébergement se fait à titre gracieux. En tant que média de presse régional, Nice-Matin souhaite contribuer activement à la mise en lumière des talents locaux. En contrepartie, il attend une implication de la part des startups dans la vie du lieu et une entraide vis-à-vis de la communauté du MAS Nice-Matin.

Les critères de sélection portent sur la pertinence du projet vis-à-vis du marché visé, la composition et l'état d'esprit de l'équipe et la motivation. Le stade d'avancement de la startup n'est pas un critère engageant : qu'elle en soit au stade du prototypage ou du développement de la solution, l'important est que ses besoins correspondent à l'offre d'accompagnement du MAS Startup et que de nouveaux services puissent améliorer le quotidien des azuréens. Plus la startup est à un stade avancé de son développement, plus la sélection portera sur ses indicateurs de performance. Une fois les candidatures évaluées, les équipes du MAS Startup rencontreront les équipes des startups candidates fin janvier.

Contacts