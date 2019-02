Informatique et Maths appliquées : Polytech accélère sur l'apprentissage

Un coup de flash sur l'apprentissage en Informatique et Mathématiques Appliquées ainsi qu'en modélisation : c'est ce que propose de faire Polytech Nice Sophia en organisant une réunion de présentation de l'apprentissage (Ingénieur et Master) le mardi 26 mars à 11 heures dans l'amphi Forum du campus SophiaTech. Gratuit.Ce sera l'occasion de faire découvrir tous les avantages ainsi que les nouvelles modalités pratiques de ce dispositif. Depuis sa création, il a déjà séduit plus de 120 entreprises de Sophia à Monaco qui ont accueilli plus de 500 apprentis.

Une invitation a ainsi été lancée aux ingénieurs futurs maitres d'apprentissage ainsi qu'à leurs référents RH pour ce type de contrat. La réunion permettra d'échanger sur les projets de recrutement de chacun et sujets d'alternance proposés. Les responsables pédagogiques qui valident les offres seront présents. En plus des Masters en alternance en dernière année, Polytech ouvre le diplôme d'ingénieur informatique à l'apprentissage sur 3 ans à compter de la rentrée 2019. Une nouveauté. Un cocktail-déjeuner avec les responsables de parcours et le service relations entreprises suivra la réunion.