Initiative Nice Côte d’Azur lance une appli mobile et un club d'entreprises

Deux lancements pour Initiative Nice Côte d’Azur, la plateforme Initiative d’aide à la création et reprise d’entreprise de la Métropole Nice Côte d'Azur et de la Communauté de Communes du Pays des Paillons : une l’application mobile géolocalisée pour les créateurs d’entreprises et le Club Initiative Economique monté en partenariat avec la Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur. Ces deux initiatives seront présentées par son président, Sébastien Bertoni, lors d'une soirée organisée mardi 25 avril à 19 heures à la CCI Nice Côte d'Azur, 20 Bd Carabacel à Nice.

L'application mobile permettra d'assurer une meilleure visibilité à toutes les entreprises dont Initiative Côte d'Azur a favorisé la création. Dans le même esprit, le Club Initiative Economique est destiné à fédérer et faire se rencontrer l'ensemble des chefs d'entreprises accompagnés depuis le début d'Initiative Nice Côte d'Azur. La soirée quant à elle sera placée sous le signe de la bonne humeur avec Noëlle Perna alias "Mado la Niçoise", Jean-Jacques Beltramo, dessinateur humoristique dont le crayon illustrera ce moment convivial, tandis qu'un buffet "Nos créateurs ont du talent", conclura cet événement.