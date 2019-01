Innovation & Connaissance SKEMA : du rôle des émotions en innovation

Innovation & Connaissance de SKEMA reprend en cette rentrée 2019 son passionnant cycle consacré à la disruption dans tous ses états. Un nouveau rendez-vous à l'usage des professionnels et des étudiants est donné mardi 5 février de 8 à 10 heures sur le Campus de SKEMA Sophia Antipolis sur le thème "Le rôle des émotions lors de l’introduction d’innovations disruptives. Application au digital." Gratuit. Animée par Valérie Blanchot Courtois, professeure affiliée à SKEMA, cette conférence fera intervenir une autre professeure de l'école de commerce, Cyrille Comole Theveniaud, et Franck Di Rollo, Responsable de l’Architecture des Services Digitaux, Amadeus, qui apportera un témoignage de professionnel.

Ce dont il sera question ? Les approches pour gérer les émotions en entreprise ont toujours été difficiles car taboues : tantôt négligées, tantôt trop prises en compte, tantôt perdues dans les codes de déontologie sociale. Ce phénomène s’est accentué avec l'accélération des innovations disruptives liées au digital : les émotions dans le contexte professionnel ont été encadrées, codifiées, évaluées, jugées.

Dans ces contextes de transition forte où la digitalisation a fait exploser les acquis de gestion de l’innovation, de la connaissance et du savoir-faire en entreprise, l’accompagnement humain et émotionnel est plus que jamais nécessaire. Utilisant Amadeus comme terrain exploratoire de sa recherche applicative, Cyrille Comole-Theveniaud a développé un modèle d’adaptation émotionnelle qui a permis de mettre en exergue l’importance de la cognition et la contextualisation du filtre émotionnel dans le succès des transformations digitales.

Très impliquée dans l’innovation, focalisée sur le bien-être au travail avec des valeurs fortes de collaboration, anticipation technologique, et résultats d’excellence, Amadeus a été très réceptive à l’idée d’exploiter l’ "émotionalité" comme catalyseur de la transformation digitale. Franck Di Rollo, en Charge de l’architecture des Services Digitaux au sein des Grands Programmes de la Transformation d’Amadeus, fera un zoom sur une initiative qui reflète comment la corporation a su mettre à profit les recommandations du modèle et transformer son approche systémique de la transformation.