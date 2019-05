Innovation & Connaissance SKEMA à Grasse : la transformation digitale

"Transformation digitale des entreprises, entre continuité et disruption" : c'est le thème de la prochaine session du cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Business School, session qui, attention, aura lieu à Grasse (et non dans la technopole), dans les locaux du Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, Espace Jacques Louis-Lions, le vendredi 17 mai de 8 à 10 heures. En ouverture de cette conférence animée par Valérie Blanchot-Courtois, professeure affilié à SKEMA, il sera question de la notion de transformation digitale. Une notion qui sera précisée en première partie par Lise Arena, Maitre de conférences en management à l'Université Côte d'Azur.

Considérée comme un "buzz word", la transformation digitale fait référence à toute une série de réalités et de degrés de transformations qui sont difficilement comparables. Lise Arena tentera d’inscrire ces transformations dans un phénomène de plus longue durée qui a émergé depuis l’économie de l’Internet dans les années 2000. Enfin, une réflexion autour de la transformation digitale sera présentée notamment à travers l’importance de l’articulation entre transformations informationnelles et stratégiques des organisations.

En 2ème partie, Maria Harti, Directrice des nouvelles mobilités régionales SNCF TER, illustrera la façon dont cette transformation digitale est conduite à la SNCF, à travers les exemples de IDTGV, OUIBUS et TER. Pour Maria, tout commence par le client qui a de plus en plus de pouvoir sur l’image de l’entreprise (réseaux sociaux, e.réputation, …). S’étant invité dans l’entreprise, co-construire avec lui les produits et services qui répondent à ses besoins devient la base d’une nouvelle relation client. Il est ensuite logique de faire de même avec le collaborateur, ce qui pose la question de l’évolution du management.

Ainsi, l’humain à travers le client, le collaborateur, le manager est au centre de la transformation digitale dans les entreprises. Il s’agit de co-créer dans une logique écosystémique, avec agilité pour suivre le rythme de l'évolution technologique tout en facilitant l’apprentissage continu des collaborateurs. Un vrai challenge!