Innovation & Connaissance SKEMA : l'électricité en "disruption"

"Transition énergétique et disruption dans les modes de consommation de l’électricité : de Linky au smart grid" : le 90°" petit-déjeuner du Cycle Innovation & Connaissance de SKEMA Sophia Antipolis continue d'explorer les différents volets des grandes "disruptions" en cours. Ce nouveau rendez-vous est donné le 12 décembre, de 8h30 à 10 heures à SKEMA Business School, Campus de Sophia Antipolis (Rue Dostoïevski, Petit Amphi, SKEMA I). Animé par Valérie Blanchot Courtois, professeure affiliée, il réunira deux intervenants : Lyvie Gueret-Talon, Professeure de marketing stratégique à SKEMA Business School et Bernard Mouret, Directeur Régional Côte d’Azur d'Enedis.

Le sujet ? La transition énergétique est en marche et la France envisage d’atteindre 50% d’énergie propre et renouvelable d’ici 2030. Les aspects techniques et technologiques sont fondamentaux. Mais sont attendus de profonds changements managériaux et commerciaux. Il va nous falloir tester de nouveaux scenarios pour profiter du Big Data et de tous ces outils qui annoncent une plus grande autonomie des acteurs : entreprises, clients finaux, collectivités territoriales.

Le client est désormais un co-constructeur de la création de valeur sur les marchés. La relation client s’en trouve modifiée. Enedis est un rouage essentiel dans le défi de la transition énergétique. Quelle est sa position face aux défis à relever pour articuler une vision globale énergétique et des attentes locales très diverses ? Quels types de relations avec ces clients B2B et B2C ? Quelles offres de services innovants ? Quels sont ses atouts dans une perspective européenne?

Autant de points qui seront abordés durant la conférence et permettront un échange avec les participants.