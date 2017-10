Inria 50 : flash sur "la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel"

A l’occasion des 50 Ans de l’institut, le centre de recherche Inria Sophia Antipolis-Méditerranée organise mardi 17 octobre de 14h30 à 17 heures dans ses locaux une présentation du projet Software Heritage, "la bibliothèque d’Alexandrie du logiciel" par son directeur, Roberto Di Cosmo, en présence d'Antoine Petit Pdg d'Inria et de ses partenaires institutionnels et économiques. Le projet Software Heritage est ambitieux. Incubé par Inria, il deviendra bientôt une organisation indépendante à but non lucratif.

Il a pour objectif de collecter, organiser, préserver et rendre accessible à tous le code source de tous les logiciels disponibles, un enjeu majeur de portée mondiale alors que le logiciel s'est placé au cœur de notre société numérique et contient une part croissante de nos connaissances scientifiques, techniques et organisationnelles.

Quant à son directeur, Roberto Di Cosmo, ancien élève de la Scuola Normale Superiore de Pise, il a préparé son doctorat en France, où il a ensuite poursuivi sa carrière. Après avoir enseigné plusieurs années à l’École normale supérieure de Paris. Il est aujourd'hui Professeur d'Informatique à l'université Paris Diderot.