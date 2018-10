Inria Sophia : comment l'univers primordial a pu être cartographié

"Les premiers photons : les saisir, les faire parler" : c'est le thème qu'abordera Jean-François Cardoso (CNRS) lors du prochain Colloquium Jacques Morgenstern, le 6 novembre à 11 heures à l'Inria, site de Sophia Antipolis. La collaboration "Planck" de l’Agence Spatiale Européenne a récemment publié une carte plein-ciel du rayonnement fossile cosmologique. Cette image est presque littéralement une "photo instantanée" de notre Univers aux premiers temps de sa formation, la plus vieille image du monde. Elle confirme avec éclat et approfondit la théorie du Big Bang, notre meilleur scénario pour l’origine et la formation de l’Univers.

Dans cet exposé, Jean-François Cardoso rappellera les grandes lignes de la théorie du Big Bang, décrira le satellite Planck et le traitement des données qui ont permis de cartographier l’Univers primordial avec une merveilleuse précision. Il expliquera également comment "des données, on extrait la Science", c’est-à-dire comment la statistique fait parler cette image des premiers photons pour en tirer l’âge de l’Univers, son contenu en masse et énergie, et bien d’autres choses… La présentation sera faite en français.