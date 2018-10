Inria Sophia : Fanny Orlhac, lauréate de la bourse L’Oréal-UNESCO

Post -doctorante à l'Inria Sophia, Fanny Orlhac est lauréate d'une bourse L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Une distinction obtenue pour ses travaux sur l'amélioration de la prise en charge des patients en cancélorogie par la médecine de précision.

Post-doctorante au sein de l’équipe Epione au centre Inria de Sophia Antipolis - Méditerranée, Fanny Orlhac a été récemment distinguée par une bourse L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science qui récompense chaque année une trentaine de doctorantes et post-doctorantes. Elle a reçu à cette occasion une prime de 20.000 euros qui va lui permettre de multiplier les participations aux congrès, conférences et sociétés savantes pour parler et faire connaître ses recherches. (Photo : Fanny Orlhac ©Fondation L'Oréal Carl Diner)

Fanny Orlhac travaille sur un système qui pourrait améliorer la prise en charge des patients en cancérologie. S'intéressant plus particulièrement au traitement du cancer et à la médecine de précision, elle a cherché à élaborer de nouvelles méthodes d’analyses des images médicales de patientes souffrant de cancer du sein avancé. "Mon objectif est d’extraire des indicateurs diagnostiques et pronostiques des images et de les combiner avec d’autres indicateurs biologiques pour caractériser précisément l’hétérogénéité tumorale", explique-t-elle sur le site web d'Inria.

Un algorithme pourra alors prédire si la patiente va réagir positivement, ou non, au traitement. Ce qui évitera tout traitement inutile et permettra au médecin de proposer une solution thérapeutique alternative. Des travaux qui lui ont valu d'être lauréate du Prix L'Oréal-UNESCO.