Inria Sophia : la levée de fonds vue par une investisseuse professionnelle

Chose promise, chose due. Inria Sophia avait dû reporter, suite à un problème de santé de l'intervenante, un rendez-vous autour de la levée de fonds programmé en janvier dans le cadre de sa nouvelle démarche "start-up friendly". Sur le thème de "la levée de fonds expliquée par une investisseuse professionnelle", ce rendez-vous a été reprogrammé au 12 juin, à 14h30 dans le bâtiment Kahn d'Inria Sophia. Marie Desportes, directeur associé chez Turenne capital et responsable du fond PACA Investissement fera une présentation sur la levée de fonds.

Rappelons qu'avec la démarche "start-up friendly", le centre de recherche a cherché à ouvrir au public, dans un lieu adapté (le bâtiment Kahn), des réunions d'informations qui se faisaient en interne dans de petites salles pour ses chercheurs et ingénieurs intéressés par la création d'entreprise. Ce sera donc le 12 juin la "première" de cette démarche qui s'adresse à un public plus large de startuppers et de porteurs de projets. Un événement gratuit et ouvert à tous (penser à avoir une pièce d'identité sur vous en raison de Vigipirate). Entrée libre dans la mesure des places disponibles.