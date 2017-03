Insee : une étude sur les inégalités femmes-hommes en PACA

"Des inégalités femmes-hommes tout au long de la vie" : c'est ce sur quoi s'est penchée l'Insee qui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, publie aujourd'hui mardi une étude nationale intitulée "Femmes et hommes - L'égalité en question" ainsi que 17 études régionales sur ce thème dont l'une porte sur la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Des thèmes particuliers sont explorés : la vie scolaire, la monoparentalité, les retraites, la parité en politique…Ce que l'Insee retient tout particulièrement pour la région PACA?

En résumé, les filles réussissent mieux leur scolarité que les garçons, en Provence-Alpes-Côte d'Azur comme en France. Elles sont pourtant sous-représentées dans les filières sélectives post-bac. Les jeunes femmes quittent le domicile parental plus tôt que les jeunes hommes, mais sont plus souvent au chômage. En termes d'activité professionnelle, les femmes sont moins présentes sur le marché du travail et moins rémunérées que les hommes. Dotées d'une plus grande espérance de vie, elles vivent plus fréquemment seules à l'âge de la retraite.