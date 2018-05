Interflex : Nice Smart Valley recrute des entreprises pour expérimenter

Participez à l’expérimentation Nice Smart Valley, dans le cadre d'Interflex, le grand projet smart grid de l'Europe que la Métropole a décroché l'an dernier : c'est ce que propose le consortium Nice Smart Valley. En partenariat avec la CCI Nice Côte d’Azur, il organise le mercredi 23 mai, de 14 à 16 heures dans les locaux de l'A.S.L.L.I.C à Carros (4243 1ère Avenue) un forum pour le recrutement des entreprises dans le cadre du programme européen. Nice Smart Valley, rappelons-le, est une expérimentation de réseau électrique intelligent (smart grid), au service de la ville intelligente (smart city), dans le but d’optimiser le système électrique à une échelle locale.

Les tests conduits au sein de ce projet visent à étudier le comportement du réseau de distribution électrique avec une injection massive d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque, et avec le déploiement à grande échelle des bornes de recharge de véhicules électriques. L'expérimentation niçoise associe plusieurs partenaires dont les énergéticiens EDF et ENGIE, qui jouent le rôle d’agrégateurs, le gestionnaire de réseau d’électricité Enedis, et le gestionnaire de réseau gaz GRDF, les industriels GE et Socomec, et la Métropole de Nice Côte d’Azur.

D’une durée de 3 ans (2017-2019), Nice Smart Valley fait partie du projet européen Interflex, soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du programme H2020. Le forum de recrutement du 23 mai vise à faire découvrir le projet aux entreprises et les expérimentations qu’il englobe. De nouvelles offres valorisant la flexibilité d’électricité (capacité à augmenter ou réduire sa consommation) leur seront présentées, offres qui leur permettront de réduire leur budget énergie et de devenir des "smart entreprises".